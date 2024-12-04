產評：人幣跌浪剛開始　抗貶還看穩經濟

自特朗普勝出美國總統大選後，美元走強，其施政主張更為全球經濟添陰霾，加上近期歐洲政局不穩定，歐元走貶如為美元強勢助攻。正在大灑金錢催谷經濟的中國，不得不開始着手釋放人民幣的貶值壓力。事實上，匯率適度貶值有助抵銷部分關稅衝擊，但如何有序進行，還得看經濟表現與外圍環境是否配合。年關難過，如何平衡各項因素，積極管理好市場預期，保持匯率區間波動，乃內地當局須應對的頭等大事！

匯率波動，受實際的貨幣流動性、經濟產值、通脹、利率等多項因素影響。在美國，狂人特朗普重新站上舞台，揚言誓保美元的世界儲備貨幣地位，又警告對經濟對手及試圖取代美元者徵收60%甚至100%關稅，諸如此類的消息，支持美元走強。

另一方面，市場擔心全球經濟將大受特朗普2.0的關稅衝擊，不單止人民幣，其他非美貨幣亦走貶。內地當局可以做的是積極維持市場流動性，讓人民幣能有序地貶值。

理論上，人民幣貶值，中國出口競爭力更強。但另一方面，人民幣資產貶值，居民身家縮水，不利消費與投資，令刺激經濟的工作打折。中國一直強調人民幣保持在區間上落，不存在單邊貶值風險。可實際上，面對外部因素複雜多變，要控制區間下移的幅度不無挑戰，如何善用財政與貨幣政策為經濟景氣保底以抗衡不穩，是內地當局得想方設法做好的工作。

再看外部，最近俄羅斯貨幣狂貶，市場估計俄國當局為了穩匯，得拋售人民幣等資產協助穩匯。不過，人民幣既要推動國際化，這些現象本就不可避免且必須要克服。如今市場都在觀望，本月內地將舉行的重要經濟工作會議，會否出台更多新政策支持經濟。A股估值低企，內房與地方債務問題正朝好的方向發展。若有更多政策支持股、樓兩市回穩，以更合理地體現中國資產價格，配合經貿活動帶動人民幣的國際需求，對於人民幣後市表現，實毋須過於悲觀。

更何況，貨幣博弈不能忽略互動的影響，美元持續向上，美國商品變得昂貴，美國經濟也難吃得消。中美貨幣正因應兩者經貿關係轉變而進行再平衡的過程，並沒絕對的贏家，還得看在新全球化下兩國治理經濟的能耐。

且需注意的是，人民幣貶值，理論上港股或可成為避風港，皆因內地資金可透過港股通買港股，持有與美元掛鈎的港元資產來實現資產保值。若港股交投轉趨活躍，重新發揮中國資產定價權的功能，非但有助穩定人民幣匯率，更可協助企業融資應對經營風險，而資本市場興旺所造成的財富效應，亦可帶動消費與投資，減緩經濟壓力。且看即將啟動的跨境理財通2.0，能否在這方面作出突破。

人民幣對上一次較大的貶值潮乃2007至2008年金融海嘯期間。今次迎面而來的貶值潮，背景震撼力更大，惟中國經濟綜合競爭力大有長進，理論上應對匯率波動的能力更高，故得理性看待匯率變化，最重要是管理好匯兌風險，押注單邊走向的投機活動可免則免。