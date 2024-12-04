娛圈單打：守得雲開呼聲高　齊來推爆做視后

恭喜YoYo！入行20年的陳自瑤守得雲開，再度入圍爭視后！剛公布的《萬千星輝頒獎禮2024》名單，YoYo憑好評如潮的《婚後事》入圍競逐視后殊榮，雖然有楊茜堯、林夏薇、胡定欣、張曦雯等強勁對手，但貴為入行後最高呼聲的一次，YoYo難掩喜悅和激動，講到哽咽，更罕有開腔希望老公王浩信「醒目」投自己一票。

之不過，《婚後事》播出時間較早，聲勢點都唔及兩套台慶劇，YoYo點講都有啲蝕底。何況楊茜堯事隔多年重返娘家拍劇，在《黑色月光》的表現又直達教科書級數，加上外傳茜堯討價還價，力促與老公羅子溢齊封帝后，最終寶座花落誰家，真係要睇過至知。

點都好，努力獲肯定，對YoYo亦係一大鼓勵。入行初期，YoYo因為「𡃁妹仔」外形所限，多演妹仔角色，被認為不能出大場面。當時YoYo年紀尚小，戀愛大過天，戀情比事業精彩，後來更與王浩信奉子成婚。

婚後YoYo對演戲亦未見野心，直到老公不斷爆出緋聞，似乎終於令YoYo開竅，明白事業先至係女人最大保障，頻頻發力，急起直追。2021年可謂事業轉捩點，先後於競技綜藝節目《好聲好戲》及《識貨》奪冠，再憑劇集《寶寶大過天》首奪最佳女配角，成為「女人當自強」的最佳寫照。

當然，鹹濕仔最愛還是YoYo一系列噴血豐胸廣告。雖然年逾四十，但YoYo身材再度發育，又大又圓，又白又滑，盡顯成熟女人味。網民對王浩信娶妻若此大感葡萄，推舉佢先係娛樂圈最幸福JJ。