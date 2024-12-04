拜登還是堅決支持以色列推展全面戰爭，以色列與真主黨的停火協議止不住雙方的戰鬥。

規模小了，戰鬥依然，以色列繼續在加薩進行種族清洗，但更大的戰鬥卻在敍利亞，叛軍突然侵佔阿勒頗，進逼大馬士革。叛軍未必會侵佔大馬士革，而是打擊敍利亞對真主黨的支援，叛軍相信有美國的資助和策動。除了打擊伊朗經敍利亞對真主黨的後勤供應外，也還有企圖在敍利亞扭轉2016年的戰爭失敗，重新掀起內戰，以此來減低對以色列的軍事壓力，也使真主黨在黎巴嫩前後被夾擊，企圖一舉殲滅真主黨。這是美國與以色列另闢新的中東戰場。按此布局，停火協議不過是緩兵之計，欺騙真主黨，使之在應對失措下失敗，好讓以軍長驅直入佔領黎巴嫩。

面對美以的企圖，俄羅斯急急調整駐敍俄軍的指揮，帶領敍利亞政府軍反攻，據報伊朗支持的伊拉克有關武裝也派兵北上支援。俄羅斯與伊朗、敍利亞不敢輕視叛軍的攻擊，全力以赴，防止它們借此啟動敍利亞內戰，呼應以色列在黎巴嫩和巴勒斯坦的行動。與此同時，以色列必然藉機終止停火，重新攻擊黎巴嫩真主黨，並以空襲助敍利亞叛軍。戰事蔓延至敍利亞，以軍在佔領的戈蘭高地也不會不炮轟敍境。為防伊朗反擊，以色列也大有可能再對伊朗進行大規模的空襲。戰事一下子大幅提升，關鍵便不單止是伊朗怎樣反擊，還有駐敍俄軍的動向。為牽制駐敍俄軍，美國在烏克蘭亦可能同時以烏克蘭軍隊名義大舉空襲俄境內縱深地區。中東與烏克蘭戰爭便起呼應之勢。

在此形勢下，伊朗若真的認真反攻以色列，俄羅斯在敍的軍隊，特別是空軍，亦必出動，壓抑敍利亞的內戰，破壞美以開闢新戰場的企圖，同時加強牽制在以色列和周邊地區美軍基地的參戰。由敍利亞叛軍的突襲，便會引發中東戰事連鎖反應的升級，中東大戰的機會又再提升。隨後的重要因素變化便是：一是俄空軍和防空系統會否在敍利亞與以色列空軍直接衝突，誰勝誰負？二是伊朗是否全力對以國報復，不再自我克制？報復若大，以軍亦會全力反擊，以眼還眼，以牙還牙，戰爭將會變得十分猛烈。前者是俄軍有多少的參戰，俄以、俄美的衝突會因此變成怎樣？俄美若衝突，與伊以衝突交錯，情況更為複雜，解決的方法更難。唯一機會是讓特朗普上任後以停戰暫止衝突。