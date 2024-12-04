有權不用，過期作廢，僅剩一個多月任期的拜登利用總統權利特赦官司纏身的次子亨特，不僅推翻了不干涉相關案件的承諾，更戳破了司法獨立的謊言。亨特涉及非法管有槍械和逃稅等多項罪名，最高刑罰是監禁25年和罰款75萬美元，並非偷雞摸狗的小事，拜登說特赦就特赦，可見美國司法是何等兒戲。中國古代尚且有「王子犯法，與庶民同罪」的法治觀念，反而今天以民主燈塔自居的美國竟將司法當私法，不能不說是莫大諷刺。

特朗普當然不會放過攻擊政敵的大好機會，批評拜登此舉濫用職權，造成司法不公，並質疑特赦令會否包括在國會山莊暴亂的被捕者。其實，兩人不過是五十步笑百步，特朗普首個總統任期也做過這種事，其長女伊萬卡的家翁查爾斯‧庫斯納因逃稅和干擾證人等罪名被判入獄，後來獲得特朗普特赦，才逃過牢獄之災，最近更獲提名出任美國駐法國大使。按照狂人的行事作風，他再度上台後極可能特赦國會山莊暴亂的參與者，徹底撕掉司法獨立最後一層遮羞布。

有人說，美國所謂的三權分立體系已經崩塌，並非無的放矢。最高權力者道德淪喪，國會兩黨惡鬥不休，司法獨立蕩然無存，哪還有甚麼三權分立？說穿了，美式民主也就是這麼一回事，既是金權交易的遊戲，更是以權謀私的醜劇，多少罪惡假汝之名而行！

君不見，特氏還沒上任，其親屬好友已雞犬升天，兩位親家都被委以重任，一個是駐法大使，一個是阿拉伯和中東事務顧問。而一向盲撐特朗普的霍士新聞名嘴海格塞斯則被提名出任國防部長，哪怕他曾捲入性侵醜聞。甚至被指與未成年少女有不正當關係的蓋茨也獲提名出任司法部長，只因輿論壓力才被迫放棄。除了這幾位，還有一些與特朗普關係密切或競選時出過力的人，都被論功行賞，委以重任。不管他們是否有能力，也不管個人品德如何，只要對特朗普忠心就行。當今美國儼然成為「家天下」，與封建王朝有何區別？

所以說，特朗普根本沒有資格嘲笑拜登濫用職權，妨礙司法公正，他自己何嘗不是如此？甚至本人也背負多宗官司，其中「掩口費」案34項罪名更被裁定全部成立。這種人竟然可以兩度當選總統，難道不是笑話？那些至今還在吹捧美式民主的人，不是無知，就是無腦。