假如一個極權國家領袖的兒子犯了重罪，領袖要赦免他，大抵也要編織這樣那樣的理由，但號稱世界民主燈塔的美國則不然。現任總統拜登的兒子亨特，犯下非法藏有槍械等罪名，很可能要判囚廿多年。如今拜登一聲令下，運用總統特權，將兒子的罪行一律赦免，而他所提出的理由，更是牽強至極。這個消息傳出後使輿論嘩然，不論在民主黨內外，都惹來鋪天蓋地的反對聲音。很多人甚至質疑，美國這個所謂的民主燈塔，時至今日，究竟還光不光、亮不亮？

拜登此舉十分自私，完全罔顧對民主黨的負面影響。剛結束的美國總統選舉和國會改選，民主黨兵敗如山倒，如今白宮、參議院、眾議院以至最高法院，幾乎都是由共和黨或親共和黨的人主導。民主黨落得今日的光景，拜登難辭其咎，現在他不自我請罪，反倒濫用總統權力，赦免自己兒子罪行，此舉委實教人不齒。民主黨的聲望已經低迷，拜登還要以權謀私、以權徇私，此舉無異於將整個民主黨置於火坑上烤。

西方民主制度孕育的總統特赦制，不避親疏，也近乎全無制約，很容易衍生出各種弊端。只要老爸當上總統，我原則上便可以肆無忌憚，吸毒亦可，搶掠亦可，甚至殺人、放火也無妨，只要到老爸離任時，給我一紙特赦令，便可萬事俱了。

除此之外，這種特赦令又容易產生延後利益，假如我是大財閥，犯了罪不打緊，暗地裏去跟總統做交易，告訴對方，一旦特赦了我，往後你家人的生活，他們的事業發展，都由我曲線照顧。如此一來，總統特赦令的一個名額，隨時可以價值上億美元。若然如此，試問西方法制的公平、公正，還存在否？