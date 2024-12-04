才在11月26日感恩節循例特赦火雞時，強調絕不會特赦自己兒子的拜登，不到一個星期就食言而肥，宣布特赦自己的兒子亨特！別說對手共和黨冷嘲熱諷，連民主黨內也有人看不下去。

民主黨科羅拉多州州長波里斯就在X上寫道：「為人父親，我當然懂（拜登）自然想幫兒子、赦免他的心情，但我對他將家人置於國家之上感到失望。這是糟糕的先例，恐被往後的總統濫用，且將不幸地玷污他的名譽。」

特朗普沒有好話自不待言，連媒體也紛紛撻伐，《每日郵報》新聞網標題直斥：「不要臉的拜登特赦罪犯兒亨特。」《紐約郵報》說，這是「跛腳鴨」拜登卸任前的「驚人逆轉」。《紐約時報》聲稱這是非比尋常的行動，拜登在這件事情上「變得很特朗普」。《每日野獸》乾脆說，拜登就是在卸任前「狙擊共和黨」。

拜登的舉動不僅顯示他根本不把誠信當一回事，更赤裸裸展示美國式民主的偽善與人治。事實是不僅拜登這樣幹，克林頓曾赦免同母異父弟弟持有毒品罪名；特朗普也曾赦免女婿的父親查爾斯‧庫斯納逃稅罪名，只不過兩名當事人已服刑完畢。而查爾斯‧庫斯納已獲特朗普提名出任駐法大使。

特朗普也打蛇隨棍上，提起2021年1月6日國會暴動案，他從競選以來主張上任後將赦免其中一些人。拜登為兒子護航的舉動等於幫特朗普開了大門，讓他可更肆無忌憚地濫用總統的特赦權。美國從如日中天、不可一世的地球霸主走到今天這個地步，在在表明沿用了200多年的美式民主制度，已經到了該徹頭徹尾變革的時候，若執政者被允許這樣不顧物議利用制度的漏洞為自己圖利，很快地國將不國，內亂與紛擾將再也難以遏止。