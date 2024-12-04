特朗普好快入主白宮，而明年1月20日卸任的美國總統拜登出爾反爾，周日晚突然發聲明，宣布特赦官非纏身的次子亨特，這一特赦令，更涵蓋過去11年亨特所涉或可能涉及的罪行。54歲的亨特今年6月兩項虛假陳述和一項非法管有槍械罪名成立。法官當日未宣布何時公布量刑，但有指他可能面臨最高25年監禁和最高75萬美元罰款。嘩！咁大鑊，拜登的出爾反爾就不難理解：有權不用，過期作廢！

拜登對特赦兒子，連番說出大堆道理，稱兒子被選擇性檢控，希望公眾理解他以父親身份所作的決定。拜登的聲明提到，他相信司法制度，不過赤裸裸的政治已滲透其中，導致司法不公。此外，特朗普於競選期間揚言，將在第二任總統任期集中懲罰及報復對手，包括起訴佢嘅檢察官史密斯或面臨報復！之不過，據傳史密斯已在解散團隊，也將在特朗普就任前辭職，特朗普曾揚言，若勝選將在「兩秒內」開除史密斯，可見史密斯只有辭職一途，美國總統權力凌駕司法，彰彰明甚。

特朗普上任，不排除亨特將會係其頭號目標，加上日前特朗普任命心腹帕特爾出任聯邦調查局（FBI）局長，相信亦係令拜登急不及待宣布特赦兒子的原因。特赦代表乜？據美國司法部網頁表示，這代表總統「寬恕」，使特赦對象免除刑罰和罪名，但不代表特赦對象「無辜」。點講都好，亨特逃過牢獄之災，自不然一身鬆晒，佢理應慶幸自己係在任總統個仔！佢承認和為染上毒癮的黑暗歲月犯下錯誤負起責任，仲話會藉着特赦的機會，奉獻生命幫助仍受病痛折磨的人士重建生活。因「我爸是拜登」，亨特得以「無罪一身輕」，是否能「奉獻生命」幫助受苦之人？反正老朽就不信了！