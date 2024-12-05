正論：南韓戒嚴淪鬧劇　民主變質如獨裁

韓流近年橫掃全球，不少人對南韓抱有美麗的幻想，尤其本港部分人思想幼稚，老以為民主選舉就是公平正義，為人民服務。南韓剛經歷了6個多小時的「短命」戒嚴令，民望低殘、醜聞纏身的總統尹錫悅，企圖發動政變自保，惟以徹底失敗告終。目前當地示威不斷，罷工蔓延，國會即將就彈劾總統進行表決。尹錫悅以總統權力行獨裁之實，結果壓垮了自己，也損害了國家利益。

尹錫悅上台以來民望低迷，過度媚美媚日，本已令國民反感，跟中國關係緊張更導致出口不振，加上對政敵李在明千方百計追殺、對太太涉及收賄、操縱股價和干政諸般包庇，俱令民眾對其反感度與日俱增。最新民調顯示，尹錫悅的支持率進一步下跌至17%，達到其上任以來新低。

事實上，當年總統大選，尹錫悅的得票率僅高於對手李在明不足0.8%，本已是弱勢政府；今年國會大選，其所屬的執政國民力量繼續大敗，「朝小野大」局面無法改變，致使他更陷劣勢。他又屢爆醜聞，拒跟反對派協商，自然面臨下台危機。今次這場「政變」風波，源於尹錫悅指控反對派不斷提出彈劾案，試圖癱瘓政府，還美其名曰反對派「同情北韓」，要阻止共產主義滲透，將全國戒嚴合理化。這是當地逾40年來再次戒嚴，南韓在一夜之間，彷彿又回到軍政府獨裁時期。

忽然的戒嚴，不僅南韓民眾始料不及，旅客更是大吃一驚。南韓股匯應聲大挫，社會氣氛緊張，尹錫悅為保權力玩火自焚，置國家的經濟、聲望於不顧。結果連執政黨黨魁也公開譴責，宣布戒嚴錯誤，在野黨更直斥違憲。國會凌晨舉行全體會議，就解除戒嚴進行表決，出席的190人，即佔全體300人過半數，全部贊成通過決議。國會議長辦公室其後宣布戒嚴無效，尹錫悅迫於無奈宣布解除戒嚴。目前執政黨正討論尹錫悅退黨方案，暫未有共識，但要求內閣總辭，國防部長已率先辭職。憤怒的民眾走上街頭要求尹錫悅下台，最大工會宣布無限期罷工，國會彈劾總統最快明天表決，尹錫悅的政治生涯可謂一鋪玩完。

眾所周知，南韓總統下台後，往往因為執政時期貪腐而被秋後算帳，身陷囹圄身敗名裂，因而被形容為「青瓦台魔咒」、最高危職業。反對派質疑尹錫悅違憲，他又多次包庇涉貪妻子，一旦下台，被司法追殺料成定局，難怪狗急跳牆，搞出一場戒嚴鬧劇。

由此可見，一旦民主制度荒腔走板，民主選舉不但無法選賢與能，甚至是製造問題的萬惡之源。民主獨裁在民主國家愈來愈常見，南韓不會是唯一。君不見，美國總統拜登還有一個多月下台，臨下台前竟特赦涉及多項嚴重刑事罪行、最高可被判囚廿多年的兒子，司法淪為私法，讓人再次質疑，民主國家跟封建王朝究竟有甚麼二致。

民主民主，多少罪惡假汝之名而行。種種亂象，皆打着民主旗號上演，值得所有視民主制度為唯一金科玉律的人反思。