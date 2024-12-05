娛圈單打：掀動全球貓粉心　齊為福寶來集氣

這兩天，大熊貓福寶的名字再被推上熱搜。這隻南韓出生、被譽為頂流女明星的4歲大熊貓女，自今年4月回歸中國後，一舉一動皆掀動中港台韓多地貓粉心。不幸地，福寶日前傳來身體狀況異常的消息，究竟發生甚麼事？

福寶回國後住進四川神樹坪基地，每日來訪的粉絲絡繹不絕，更有「站哥站姐」長駐開Live，風頭極盛。只是這幾天福寶看起來悶悶不樂，3號那天，粉絲驚見福寶坐下來食竹筍的時候，手腳和身體異乎尋常地震顫，隨即通知現場「奶爸」。經獸醫觀察，認為情況異常，下午即令福寶返回內圈不再展出，要作多項身體檢查。

及至昨日，仍然有大量粉絲在現場駐足守候，神樹坪表示福寶外觀和食欲正常，但究竟為何會出現前所未見的震顫，依然未有答案。事件激起各地福粉憤怒，批評神樹坪疏忽照顧，福寶異常也是由粉絲主動發現，黑粉趁機出動抹黑，危言聳聽福寶曾受虐待，唯恐天下不亂。

平情而論，肯定不會有人虐待福寶，黑粉造謠生事太過分。但神樹坪衞生情況非常麻麻，福寶所住園區一直有老鼠出沒，福寶不時往老鼠洞探頭探腦察看，也是不爭的事實。粉絲刻下最擔心的是，福寶的食物會否曾遭帶有病毒的老鼠污染，因而生病？

福寶是南韓愛寶樂園第一隻自然繁育誕下的大熊貓，備受萬千寵愛，若非條文規定，當地人也不想送還福寶給中國。姜宋兩位爺爺此際肯定憂心忡忡，何以白白胖胖又親人的「大孫女」，如今竟然狀況百出？天佑這個幸福的寶物，大家齊為福寶打氣吧！