香港政府初步估計本年度財政赤字約1,000億元，是連續3年財赤過千億元，相對於財政總支出7,000多億元，比重不小。政府原本預期赤字只是481億元，赤字擴大使財政儲備由預期的近7,000億元，降至5,000多億元。特區政府的其他儲備豐厚，不會構成財政危機。但是，政府也可能要重新估量現時的經濟和財政環境變化，據之作出政策的對應。

一是對香港面對的國際環境是否可如一般估計，經濟周期已到谷底，在2026年料回彈，其中重要的促成因素是預期美國由加息轉為減息期，美元的量化推動國際經濟擺脫加息時的抑壓。特朗普的經濟政策也是以減息為目標，他上台會加速這樣的轉變。不過，特朗普的政策自相矛盾，對華及其他國家提高關稅，將造成國內通脹回升。美國減息會打擊美元匯率，資金外流，要挽回資金，難免加息。二者都是抑遏利率周期由加轉減。國際利率若保持高水平，國際經貿不易回暖。

特朗普上台首推貿易戰，出口國家的市場期望會因此大打折扣，實質對美貿易可能減少。歐洲與日本的經濟增長乏力，歐洲還會繼續受烏克蘭戰爭影響，難回復戰前歐俄合作的好景。中東形勢亦惡劣，會因此推高能源價格。單以利息周期來評估國際經濟趨勢可能不可靠，主因現時政治化的因素愈來愈重要。國際經濟結構變化使市場的周期再不可能單由企業帶動。因此，2026年的經濟回復好景未必確定。

中國內地經濟可能因政府財政刺激政策而有所回升，可是經濟結構轉型會抑制經濟增長，而外溢到香港的與前不同。

香港與深圳的同城化正加速，有利有弊。已不可能依靠深圳和內地的購買力挽救香港的消費。地產泡沫也不可能重新建立政府的賣地，財政便難以恢復。消費疲弱帶來百業低迷亦影響本地投資。香港經濟雖可依靠基建投入支撐，但遠水救不了近火，且在深港一體化和經濟結構轉變下，有關的基建未必可達到預期效果。至少在今後兩、三年裏，對經濟推動的作用，還只限基建本身，也主要操於少數壟斷工程建造集團手裏，對社會的連鎖作用有限。

今後兩、三年未必可以扭轉經濟劣勢，財政赤字可能難以避免，需要小心不要過度花錢救市，造成更大赤字，打擊市場信心，也讓外國投機勢力有機可乘，製造麻煩。