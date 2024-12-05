南韓總統尹錫悅，本月3日晚10時23分突然宣布實施「緊急戒嚴」，震驚世人。然而6個多小時後，尹錫悅又宣布接受國會要求，解除緊急戒嚴令，一場地地道道的鬧劇很快落幕。

根據媒體報道，這6個多小時內，南韓發生了如下事情：一是南韓防長召集全軍主要指揮官開會；二是南韓最大在野黨召集緊急會議；三是南韓國會出入口關閉，議員不可通行；四是國會前發生衝突，在野黨輔佐團和警方對峙；五是戒嚴司令部宣布禁止集會示威等政治活動；六是軍隊進入國會前衝突現場維持秩序；七是南韓總統府周邊進入全面管制狀態；八是國會舉行全體會議，戒嚴軍試圖進入國會阻止投票、逮捕議員；九是尹錫悅通過現場直播，宣布解除戒嚴令；十是國會主樓的軍人全部撤出，因緊急戒嚴令而投入的兵力全部撤回。

眾所周知，這場鬧劇的發生是尹錫悅的鹵莽及發癲造成的，是因為其執政出了太多太嚴重的問題，他和佔據國會多數議席的在野黨矛盾尖銳，在野黨發動了22次針對政府官員的彈劾動議，「使國政陷入癱瘓」，更可怕是，尹錫悅老婆也被查處涉及貪腐，尹錫悅上台至今民望劇跌。

然而，十分可笑的是，尹錫悅在宣布緊急戒嚴時，又把朝野拉了進來，轉移視線，挑起朝野仇恨，為戒嚴找理由，圖獲得民意支持，特別是獲得美國支持。尹錫悅稱，國內反對派控制國會，同情北韓，並通過反國家活動癱瘓政府。他稱，緊急戒嚴是為了「保護國家不受共產主義勢力侵害，並需要剿滅親朝勢力，維護自由憲政秩序」云云。

尹錫悅上台後，治理國家一事無成，一塌糊塗，民怨沸騰，唯追隨美國的印太戰略歡蹦亂跳。為此，他對中國挑釁挑戰不斷，加入「脫鈎」、「制裁」行列；對「世仇」日本又親又舔，對平壤則拉開隨時打仗架勢，把南韓置於戰爭險境。而今次鬧劇，尹錫悅手尾正長，禍在不測也。