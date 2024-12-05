南韓總統尹錫悅剛上演了一齣鬧劇，他在全無徵兆的情況下，突然頒布戒嚴令，要求國民軍封鎖國會，試圖藉此清剿反對黨的勢力，但190名國會議員排除困難，成功召開會議，以190對0票數，推翻戒嚴令。尹錫悅這場戲再演不下去，只能宣布取消戒嚴令，自己稍後可能還要面對法律審判。

國會之內有執政黨與反對黨，是次表決，卻得到百分之一百的贊成票通過，代表尹錫悅在國會中的黨友，沒有一個同意他的做法，眾叛親離竟至如斯地步，實屬少見。這場鬧劇是在香港時間12月3日晚上爆發，到翌日凌晨已經平息，當天清早，恰巧有小友來訪，他知道筆者較熟悉時事，便拉着我詢問事情原委，問尹錫悅為何如此冒失，打一場幾乎是沒有勝算的仗。

筆者沒法替尹錫悅找到任何理由，只能說他或許是瘋了，才會在全無支持力量的情況下，搞這樣一場政變。我一直認為，俄羅斯總統普京是太過厚道，他只說今日很多歐洲國家的領袖，都不精於計算政治後果。事實上又何止歐洲，如今全世界號稱實施民主制的國家，所選出的領袖，不少都是像尹錫悅一般的貨色，行事莽撞、鼠目寸光，最終只會害了自己，更害了國家。

然而，單是責怪尹錫悅是沒用的，他不正是由南韓人民投票選出來的嗎？筆者還是那句老話，民主制度走到今天，正陷入極大的困境，很多選民投票，只是憑一時興致，根本欠缺知人之明，故今屆選出來的領袖是個「山精」，下屆選出來的便是個「水怪」，選票投來投去，國家反倒愈來愈見不到出路。遠的不說，且看兩任的美國總統拜登和特朗普，不正是一個像山精，一個像水怪嗎？