南韓總統尹錫悅石破天驚地宣布戒嚴，聲稱國會被親北韓勢力控制，迫使他必須宣布戒嚴以維護南韓的民主自由！結果短短6小時後，在朝野政黨一致反對下，被迫解除戒嚴，接下來將面對不是自願下台就是接受彈劾的命運。

尹錫悅錯估形勢的背水一戰固然愚不可及，但蠢的不是只有他！當戒嚴消息傳出之後，許多民進黨人與青鳥一片叫好，民進黨立院黨團甚至在Threads上發文說：「南韓國會被親北韓勢力操控，南韓總統尹錫悅為守護自由憲政體制，緊急宣布全國戒嚴。台灣立法院，藍白各種刪國防預算、違憲擴權、癱瘓大法官、惡修財劃法、恢復年改、鳥籠選罷法、N次阻擋小撲國安提案、百般刁難王義川就職……不要懷疑，Team Taiwan的我們，其實每分每秒、無時無刻都在抵抗世界等級的暗黑惡勢力侵蝕這個國家。」雖然不久便刪文，但早被人截圖，引發在野黨抨擊，要求賴清德道歉。

儘管民進黨緊急滅火，強調絕無支持戒嚴之意，還扯過去3次戒嚴無人負責，要在野黨適可而止，惟民進黨側翼青鳥們在這幾個小時內的雀躍歡呼、鼓動比照南韓發動戒嚴的聲浪，完全被人看破手腳，原來民進黨內心想的和尹錫悅一樣，就是想要跳脫體制的規範，掌握為所欲為的權力。

其實，尹錫悅的失敗，在於他根本沒有掌握軍隊的實權，甚至自己的政黨也和他意見相左；相較之下，身兼黨主席與軍隊統帥的賴清德，發動政變的成功機率似乎更高？但別忘了，台灣與南韓一樣，真正在背後控制大局的，實際上是美國，只要美國不同意，任何政變都不可能成功。而以美國對待賴清德的態度，賴清德若真的發動政變，只會比尹錫悅的下場還要悽慘。