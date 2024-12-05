中國建設銀行副行長王兵，日前空降甘肅省副省長。在他之前，中國進出口銀行副行長李鈞，空降陝西省副省長；國家金融監管總局上海監管局局長王俊壽，調任湖南省副省長。截至今年12月，除了新疆、西藏、青海等偏遠地方，全國大多數省份陸續有「金融空降兵」，規模之大，史無前例。

選拔金融高官赴地方任職，始自2016年。其選拔來源有兩方面，一是人民銀行、金融監管總局、中國證監會等金融業管理部門，二是15間副部級金融央企（包括5大商業銀行、3大政策性銀行、4大保險公司、兩大金融控股集團及一間主權財富基金）。其任職都是先擔任副省長，後再躋身省委常委。

這項工作當時的首要考量是防控金融風險、處理債務危機，特別是調控房地產行業的信貸、融資、發債等問題。金融風險的最大爆點，往往在於地方政府和國有平台公司無節制集資吸儲。上世紀末，廣東金融危機就是如此。從監管機構和金融央企選調高官，性質上有點類似欽差大臣，與地方政府沒有既得利益關聯。如臂使指，貫徹中央部署更為便捷。

惟隨着近年房地產崩盤、互聯網行業萎縮、民營企業蕭條，經濟惡化凋敝，穩增長成為更急迫的任務，疏導金融刺激經濟的通道，成為「金融空降兵」的履職新重點。由於他們的履歷背景，能夠拉攏金融資源，對於當下嗷嗷待哺的地方政府來說，不啻久旱甘霖。

在去年中央金融委員會組建後，加強金融的集中統一領導，得到進一步強化。入選「金融空降兵」，是官員得到重用的直觀體現。在經地方歷練後，紛紛得到進一步提拔。隨着規模不斷擴大，這個群體儼然成為一股官場新勢力，遍布各大系統。

特別是如今的金融宏觀管理層，除了人民銀行行長潘功勝，其餘高官清一色都來自「金融空降兵」，甚至可以說，這一空降履歷，已成為金融官員的必要進身之階。如中央金融辦常務副主任王江，曾由交通銀行副行長空降江蘇省副省長；國家金融監管總局局長李雲澤，曾由工商銀行副行長空降四川省副省長；中證監主席吳清，2017年由上海證交所理事長調任上海市副市長。

有的重返金融領域，升遷央企一把手，如河北省省委常委、常務副省長葛海蛟（原光大銀行行長），出任中國銀行董事長。有的執掌其他財經部門，如天津市副市長康義（原農業銀行副行長），出任國家統計局局長。有的擔任地方黨政正職，如北京市市長殷勇，原任人民銀行副行長。

金融被譽為現代經濟核心，又關乎國家安全和社會穩定，兼具多重意義。握緊「錢袋子」，與握緊「槍桿子」（軍隊）、「筆桿子」（意識形態）、「刀把子」（政法）、「印把子」（人事紀檢），都是掌控權力的核心要務。「金融空降兵」水漲船高，便在情理之中。