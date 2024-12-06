世界視線：凱洛格議和計劃　底蘊是美國優先

美國候任總統特朗普日前宣布，提名前國家安全顧問、退役陸軍中將凱洛格（Keith Kellogg），出任新設的烏克蘭及俄羅斯問題特使，專責促使持續近3年的俄烏戰爭終結。

凱洛格今年4月提出一份《美國優先，俄羅斯與烏克蘭》（America First, Russia,& Ukraine）研究報告，建議俄烏雙方凍結戰爭於現有戰線，若烏克蘭政府不接受停火和談，美國會停止一切援助。同樣地，若俄羅斯政府不接受，美國會增加軍援烏克蘭對抗俄國。

此外，報告不主張烏克蘭割讓領土，只接受俄羅斯管控現有的佔領地；同時建議長期推延烏克蘭加入北約。而報告背後的精神，是俄烏戰爭已經成為消耗戰，只有停火議和，才能夠避免兩國因戰爭而死傷大量年輕人。

站在俄羅斯總統普京的立場，當然不能接受凱洛格計劃中烏克蘭仍有機會加入北約，也無法接受美國及其北約盟友會繼續軍援烏克蘭。要俄方接受議和，烏克蘭必須永久中立及去軍事化。俄軍如今趁停火議和仍未展開，繼續擴大其在烏克蘭控制的領土，以作為戰爭補償和未來緩衝的領域。

其實如今最擔憂的是波蘭及波羅的海三國，因為凱洛格的倡議明顯接受俄羅斯侵佔烏克蘭領土，表明普京「特別軍事行動」這種侵略行為居然可以得逞，加上特朗普明年再度入主白宮後，可能減少支持甚至退出北約，使他們甚為徬徨。

至於烏克蘭，西方傳媒從烏國軍方得到的訊息，是他們已無力戰鬥下去，停火議和是救命索，他們唯一的希望，是西方盟友能保證他們在停火後的國家安全，不會再經歷同類的戰爭。另一個大問題是戰後的維和安排，明顯地俄羅斯不會接受維和部隊來自北約國家。

事實上，凱洛格整個議和計劃真的是「美國優先」！最希望盡早達成和議的是美國共和黨大佬及其金主，因為戰爭愈拖下去，烏克蘭被破壞及喪失的領土便會愈多，美國大財團及共和黨的金主們，就會愈遲及愈難收割澤連斯基承諾「共同開發」的烏西土地資源及財富。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻