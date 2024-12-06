特朗普要和俄羅斯總統普京傾談早日結束俄烏戰爭，不能忘了要和北韓領袖金正恩恢復幾年前結下的「那點交情」。

平壤和莫斯科已經訂立了經受俄烏戰火考驗的戰略合作關係，有一萬多名北韓兵和俄軍並肩作戰，北韓向俄羅斯援助了大量的火炮、彈藥等武器，北韓軍工廠正加班加點為俄羅斯生產軍用物資。莫斯科則向平壤提供包括核武器等多方面的高科技，讓平壤先進武器上台階，對美日韓造成更大威脅。俄朝的軍事合作，強化了對烏克蘭、對北約、對美國的戰鬥優勢，特朗普要想在劣勢下與普京談「停火」會很困難，更不能忽略北韓，因為普京也要徵求金正恩的意見，北韓已是這件事的持份者。

為了爭取主動，據英國媒體報道，特朗普的團隊正研究尋求與金正恩直接對話，透過外交努力減緩朝鮮半島的軍事衝突風險。特朗普首次出任美國總統期間，破天荒地先後在新加坡、越南河內、板門店與金正恩會面，並跨過三八線，此乃特朗普得意之作！

特金會晤之前，特朗普像歷任美國總統一樣，以所謂「極限施壓」逼平壤屈服，要它放棄試驗核武，罕有地向朝鮮半島派出3個航母戰鬥群，揚言用烈燄與怒火摧毀北韓，然而效果不彰！硬的不行就來軟的，金正恩也做戲相迎，雙方熱熱乎乎地演了3場戲，平壤釋出一些善意，爆破了一些作廢的核試場坑道，隨便應酬一下萬里奔波、不辭辛勞的「特大叔」。之後嘛，自然是該幹嘛就幹嘛！沒多久，特朗普夠鐘下台。拜登上台後挑起俄烏戰爭，一時間沒工夫理睬朝鮮半島局勢，平壤更沒閒着，核武大發展，更上一層樓，其洲際導彈呼呼聲可打到美國本土也。

今日之俄朝關係，已遠超特朗普當年；今日美國陷入兩場戰爭，情勢不妙也遠超特朗普當年，他與普京和金正恩那點虛情假意已所剩無幾，他要重拾「友誼」，就要拚命演戲。