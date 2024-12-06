加拿大總理杜魯多不是當領袖的料子，故才會在外交場合一再受辱。2022年在印尼舉辦的G20峰會期間，杜魯多與中國國家主席習近平會談，事後未經雙方同意，便向傳媒透露會談內容，此舉使中方十分不滿，後來習主席再與杜魯多碰頭，當面批評其做法不合適。

近日美國候任總統特朗普揚言，要對加拿大開徵25%關稅，杜魯多聞言後大吃一驚，忙不迭趕到美國拜訪特朗普，試圖游說對方收回成命。可是杜魯多不擅外交辭令，竟然跟侵侵說，開徵關稅會大大影響加國經濟。特朗普的回應雖然語帶幽默，實際上頗具侮辱性，他說加國要想每年從美國獲取大量利益，又不必付出代價，除非成為美國的第51個州。

加拿大的國土面積比中國還要大，如今卻被特朗普調侃，說加國大可以歸附美國，成為其中一個州，此舉既使杜魯多受辱，也使所有加拿大人受辱。今番倒也怪不得特朗普，怪只怪杜魯多太不會說話，甚麼理由不好用，竟然說美國加關稅，會影響加拿大的經濟。所謂「家家有本難唸的經」，美國政府債台高築，年年入不敷支，因此才要加關稅，至於加稅對別國有否影響，此事與我何干？

特朗普將於明年1月上任，要處理的事情千頭萬緒，杜魯多在此時巴巴的走去，講上一大堆廢話，侵侵看來已經算是很有修養，只不過輕輕地幽了對方一默。特朗普是一個標準的利己主義者，任何國家領袖跟他談判，只能從美國的利益出發。杜魯多要是懂得游說之道，就應該跟特朗普說：「當年敝國如你所願，扣押了中國華為公司的副董事長孟晚舟，大抵閣下日後還有很多想要扣押的人，我們何不做個交易，建立長期互惠合作的關係呢？」