民進黨立院黨團「小編」在南韓總統尹錫悅發動政變後，第一時間在Threads上發表力挺戒嚴的言論，儘管12分鐘後便刪文，但仍舊引發在野黨強烈抨擊。民進黨起初還發布聲明硬拗，痛斥曾在台灣發動3次戒嚴令的國民黨沒資格說三道四，然而隨着輿論一面倒的批判，民進黨態度軟化，宣稱都是「小編」擅自決定，民進黨絕對反對戒嚴，會重新評估內控機制，還會對「小編」作出懲處。

但事情並未就此平息，因為韓媒也注意到台灣執政黨居然有如此開民主倒車的誇張言論，《首爾新聞》、《每日經濟新聞》等南韓主流媒體均用大篇幅報道，讓廣大群眾對台灣民進黨由錯愕轉為憤怒，甚至以「惡心的蟾蜍」形容民進黨的愚昧無知。緊接着，日本媒體、西方媒體紛紛報道了民進黨的荒誕行徑，可以說民進黨花了大錢經營數十年的所謂民主自由形象，就因為一名「小編」露出馬腳而砸了鍋。

南韓網友稱呼民進黨是「惡心的蟾蜍」，是由於韓國有句俗話說「青蛙忘了蝌蚪時」，比喻好了傷疤忘了痛，忘記自己也曾遭受過的苦難。這個比喻對民進黨來說真是十分貼切，因為當年民進黨就是由於反對國民黨長期戒嚴而崛起，沒想到當自己掌權後，只不過權力被在野黨制衡，就想着用戒嚴的方式剝奪在野黨的權力。至於為甚麼從青蛙變成了蟾蜍？理由也很簡單，因為民進黨正恰恰活成了自己討厭的樣子。

民進黨的醜態，在國際上或者只是一日新聞，但他們的側翼仍然不肯下車，依舊在網絡上散布各式各樣「戒嚴有理」的扭曲論點。而這種民進黨長期精心培養的無腦側翼力量，最後終將反噬，讓民進黨這隻蟾蜍的真實模樣再也無處可藏。