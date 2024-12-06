南韓總統尹錫悅在夜深人靜之際突然宣布戒嚴，震驚全球。根據尹錫悅所說，他如此緊急行動，是因為在野黨勾結北韓勢力，以及裹挾國會試圖擾亂國家。當然，這只是尹錫悅一面之詞。南韓反對派最近推動針對尹錫悅夫人的一系列立法，觸碰到尹錫悅底線，恐怕才是他發動這場戒嚴行動的最大原因。

不出乎意料的是，尹錫悅提出戒嚴的理據實在太牽強，僅僅6小時後就在國會反對下撤回，揭示他嚴重欠缺應對政治危機的能力。尹錫悅執政以來從未得到大部分南韓民眾認可，近年民望一直在兩成左右徘徊。經過這場戒嚴風波，南韓人對尹錫悅更加厭倦。雖然尹錫悅至今仍然堅持不辭職，但他在這場豪賭中輸得一敗塗地，政治生涯基本上已經停止。

南韓政壇主流親美，只是程度不同，不管換誰執政，都不會立即倒向中國。但特朗普即將上任，已對美國的盟友體系產生一定的衝擊，南韓作為美國在東北亞的鐵桿盟友，又發生內亂，對中國來說是一個有利的局面。

南韓政界大致分為兩大派系，一是尹錫悅所屬的執政黨國民力量，屬於保守偏右派；一是傾向左派自由主義的最大在野黨共同民主黨。前者傾向親美抗中，故尹錫悅在勝選後積極加強與美合作，明確支持印太戰略、參加北約峰會，以及修復與日本的關係。北京心裏當然樂見尹錫悅寶座不保。

至於以李在明為首的共同民主黨，主張和美友中，一向批評尹錫悅對華政策，質疑為甚麼要介入與南韓無關的台灣問題。今年上半年，共同民主黨在國會大選擊敗國民力量，已令南韓呈現朝小野大局面，如今南韓國內政治鬥爭白熱化，某程度上將有助紓緩中國在東北亞地區的壓力。