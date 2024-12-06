有關南韓流產政變的前因後果，各界已分析了許多，不再多談，事件反而掀起了一些人對香港黑暴以至政治制度的聯想。

首先，南韓總統尹錫悅實施戒嚴的理由，表面上是肅清國內的援朝勢力，但實際上是針對反對派在國會發起的連串阻撓政府施政的行動，包括不斷提出針對主要官員和總統夫人的調查及彈劾議案，無差別地否決或拖延行政機關的各類提案。最新是否決了來年度的財政預算案，致使尹錫悅出此下策，希望透過頒布戒嚴令奪回國會控制權，但最終因得不到大部分民眾、軍方，以至自己所屬的執政黨支持而失敗收場。

這令人想起當年香港攬炒派在立法會發起的拉布行動和「35+」計劃，企圖在奪取議會控制權後，無差別地否決政府的預算案及其他提案，藉此迫使特首下台，以至觸動中央政府出動解放軍鎮壓和廢除「一國兩制」，引發國際社會群起制裁中國。幸好中央及時下令暫緩立法會選舉和制訂《港區國安法》，成功制止了有關圖謀。

事件亦凸顯總統與國會、行政當局與立法機關分割制度帶來的結構性問題。尹錫悅2022年以些微票數擊敗共同民主黨對手李在明當選總統，而南韓總統並非像某些國家僅屬名義職銜，是擁有籌組內閣及執政等實權。共同民主黨在兩年後的國會選舉大勝尹錫悅所屬的國民力量，取得了對政府法案和預算案的否決權，形成現時的府會對峙局面。

在行政立法互不相讓、在朝在野激烈對抗下，若非國家的政經及民生發展步向動盪癱瘓，就是引發其中一方以政變或其他手段，來嘗試清剿、一統另一方的勢力。香港的政治制度設計本來與南韓頗為相似，堪稱英國人留下來的最大政治炸彈。明日再談。