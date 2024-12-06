財政司司長日前表示，最新估計庫房本年度將錄得約1,000億元赤字，較年初預算的481億元高出逾倍，並且是連續3年錄得過千億元財赤，引起市民和市場對政府財政的關注。

要有效改善有關情況，首先要找出其成因。有學者指政府近年出現財赤，主因是樓市不振，令賣地收入大幅減少。這個說法某程度是對的，政府的地價收入，包括改地契補價，由高峰期一年多達1,648億元，銳減至本年度頭7個月只有37億元，同比下跌了97%，自然會令赤字增加。然而從另一角度看，大家都深知樓市不可能永遠只升不跌，地價收入會隨市場波動也應是意料中事。特區政府出現財政問題的更深層原因，是開支增長相比收入增幅快和多，尤其是屬經常性的教育、社福及醫療開支。

本年度政府的預算開支高達7,769億元，是1997/98年度的接近4倍，升幅比同期通脹以至樓價都高。當中近八成開支即6,138億元屬經常性，但經常性收入預算只有5,807億元，即是政府本來已打算利用賣地等非經常性的收入或盈餘，來補貼經常性的開支與赤字，任何生意人都應知這是難以持續的。故此，將財赤問題簡單歸咎於樓市欠佳或發展商不願投地，筆者認為是欠缺全面。

要達致收支平衡，方法不外乎開源與節流。開源方面，政府近年已按照筆者倡議的「能者多付」原則，先後引入累進薪俸稅標準稅率及累進差餉徵收率，適度調整多類對民生影響較小的政府收費，但相對於開支增幅只屬杯水車薪。例如明年起實施的累進差餉制度，預計每年可為庫房增加約8億元收入，但單是綜援、生果金及長生津等，一年的增幅已超過9億元。

有人提議政府重複亞洲金融風暴時的做法，以立法方式強制公務員減薪，以及大幅減慢、擱置部分基建工程和發展計劃。惟兩者都會對整體經濟、消費和就業等帶來負面影響，令各類政府稅收惡性循環地減少。尤其基建與土地開發並非單純的開支，而是可帶來經濟回報與社會效益的投資。政府建議透過發債及「片區開發」等公私營合作模式推展有關投資，做法正確，值得支持。

政府已連續3年要求各部門每年削減1%經常開支，但多項社福及醫療開支都會隨人口老化而增加。近日審計署署長提出，未來會加強審計一些公營機構、基金和資助機構的公共開支情況，確保它們與政府部門一樣會致力善用公帑。有關建議筆者也是早幾年前便提出，很高興得到政府採納。

此外，政府要加緊推動香港經濟和產業多元化發展，減少庫房收入對房地產及金融業市道的過度依賴，通過「做大個餅」來增加政府稅收，應對人口老化帶來的財政挑戰。當中包括筆者一直倡議，以土地來推動不同產業發展，因此北部都會區等發展計劃，更加不能因一時的財赤而減慢。