產評：全球貿戰勢升級　中美看誰先倒下

自2001年底中國加入世界貿易組織（WTO）以來，全國上下合力實現了一場史無前例的經濟奇迹。多年以來，中國在全球貿易鏈中充當「世界工廠」的角色，用低廉的生產成本換取大量訂單，靠着不斷擴大的出口規模最終實現財富的累積。可惜時移世易，全球貿易保護主義近年已成為一股洪流，除了來自候任美國總統特朗普的關稅威脅，歐盟、印度等地亦已對個別中國商品徵收額外關稅。面對變局，中國必須加緊推進經濟轉型，用最短時間強化自身的實力基礎，突破美國圍堵的同時，也嘗試團結非美經濟體，共同重塑新全球化，為治理世界經濟提供新方向，所謂不破不立，破而後立！

全球化與自由貿易過去一直是推進時代發展、世界文明進步的象徵，無數經濟學研究理論都指出，自由貿易能為全球人民帶來更大利益，是絕對利多於弊的趨勢。話雖如此，在浩瀚的歷史長河中不難看到，愚昧與自私一直以來都阻礙進步，甚至拖累文明發展的人性之惡。如今的逆全球化浪潮明顯也是歷史巨輪又再輪轉一圈的結果，即使所有人都知道貿易戰只會帶來苦果，但在經濟、軍事、文化等各方面都引領全球的美國，卻反而大力吹響了逆全球化的號角，着實諷刺至極。

當然，從宏觀歷史敍事看待當下的世界局勢，其實並不公允。畢竟美國在乎的是其當下的世界霸主地位能否保住，而不是顧全人類文明的前進。正因如此，美國才會用盡手段去打壓其視作「威脅」的中國，哪怕是打亂全球貿易秩序、引發更大的負面衝擊也在所不惜。在這之前，已有無數經濟學家警告，關稅只會推高通脹，拖累經濟增長，甚至進一步引發經濟停頓而物價失控式飆升的「滯脹」！

美國將貿易問題武器化的做法，猶如打開了潘朵拉的魔盒，使得貿易保護主義在全球蔓延。縱然各國的政客們明知關稅對經濟根本沒有任何幫助，甚至會引發反效果，卻因打出「貿易牌」能獲民眾支持，而紛選擇昧着良心行事，把民眾的苦難築成自己登上權力巔峰的台階。

距離特朗普正式出任美國總統僅餘不到兩個月，這位關稅狂人已不斷叫囂要對其他「佔了美國便宜」的國家加徵懲罰式關稅。可想而知，他並非「靠嚇」，正式上台後必然動真格發動新一輪規模前所未有的全球貿易戰，幾乎所有美國貿易夥伴都已經為此積極備戰。適逢中國內部正面臨經濟轉型的陣痛期，在內患未除又添外憂，只有在短時間內完成國內產業與經濟模式升級，才能確保在接下來的爭霸不落下風。

對於中國而言，如今正是危急存亡之秋，只有抵住美國這輪打壓，才能確保自主發展的基本權利，與其他非美經濟體共同重塑全球貿易秩序，重拾互惠互利可持續發展的軌道。所幸的是，如今中國有足夠多的手段提振內需，亦因為此前曾多番與美國交手，即使遇上貿易戰升級，相信有能力更好地應對。且看特朗普2.0下，美國這自我孤立的霸者如何善終！