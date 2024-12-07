正論：重建理想很豐滿　最怕現實很骨感

有50多年歷史的港島南區公屋華富邨落實重建，隨着港府拍板，將該區鐵路由重鐵方案改為智慧綠色集體運輸系統後，原先的預留土地可提前釋放，最後一批住戶有望提早6年遷入邨內新樓宇。能提早完成重建及遷置，固然是好事，但智慧綠色集體運輸系統在香港是新事物，一切是否如高官所想般順利，還有待觀察。

新任運輸及物流局局長陳美寶昨日首次以局長身份，出席立法會鐵路事宜小組委員會，交代鐵路項目最新進展。她指出，南港島綫西段以高架形式推展鐵路，可將成本壓低四成，智慧綠色集體運輸系統相對重鐵，建造期的噪音較小，而且南港島綫西段沿線地勢起伏，採用重鐵成本效益並不理想，更改方案後，列車主要在專屬高架橋上行走，與路面交通完全分隔，不受現有路面交通影響。

華富邨2026年起分3期重建，房委會隨即表示，放棄重鐵方案後，原先預留挖掘隧道的土地能提早建屋。第3期、即華景樓及華翠樓，原本2040年才開始搬遷，新安排下提早至2034年第二季至2035年，將搬到新華富邨第一批落成的樓宇。

該屋邨年事已高，重建刻不容緩，能提早完成是好事。但理想很豐滿，現實很骨感。一如香港過去所有基建的往績，延誤超支不斷，尤其智慧綠色集體運輸系統算是新事物，興建期間會否遇到這樣那樣的問題，想也想得到。以千億沙中綫為例，曾在土瓜灣掘出宋代遺址，結果要一度停工，保護文物亦令鐵路成本猛增。南港島綫西段工程一旦啟動，誰也不能保證不會碰到新狀況。牽一髮動全身，隨時又會影響到華富邨重建時間表。

當然，只要精神不滑坡，辦法總比困難多。香港蹉跎多時，已不容再浪費時間，只要港府真正下定決心，官員提高警覺做好監管，提速提效提量絕非不可能。港英時期，本港基建發展以高效高質見稱，只是回歸後庸官當道，一味濫竽充數，胡混度日，才會一事無成。現屆政府最近一口氣撤換兩位局長，看似有所作為，端看是否有姿勢有實際。

事實上，香港發展之所以停滯不前，最大阻力是官僚架構疊床架屋，過於僵化，欠缺效率。例如商界和業主便不時反映，活化工廈政策推出至今成效不彰，主因是申請過於繁複，審批太過耗時，形同過五關、斬六將。單是搞水電、防火、建築結構，已需要經過多個不同部門審批，曠日持久，廢時失事。要是當局整合「一條龍」處理活化工廈申請，由城規會、地政總署、屋宇署、消防處等部門，共同成立專責部門處理，讓業主「一次過搞掂」申請，便可大大地提升效率。奈何至今未見港府接納意見，令人失望。

必須強調，香港已進入急速老化年代，必須大刀闊斧加快重建，畢竟機不可失，時不再來。然而人們看見的是，公屋安置困難，重建龜行蝸步；舊區重建亦是只聞樓梯響，往往只靠市建局單打獨鬥，結果只能零敲碎打，小修小補。