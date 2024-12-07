世界視線：社會環境經濟差　英國中產趨移民

最近，英國傳媒及網絡平台熱烈討論一個話題，就是不少英國中產有意移民離開英國，特別是在倫敦及一些大城市。他們列出了一大堆理由，短期浮現最大的導火線，就是英國工黨上台後，迅速違背選前聲稱上台後不會加稅的承諾。財政大臣李韻晴表示，有鑑於上屆保守黨政府遺下220億英鎊的經濟「黑洞」，加上國債數字龐大，因此需要加稅400億英鎊來填補。

據稱，目前英國中產人士年薪15萬英鎊以上的，要繳付45%稅，年薪5萬至15萬英鎊也要繳付40%稅，在過去幾年高通脹以及家庭能源開支大增下，這些人要大幅降低生活水平。

擬移民離開英國的另一個重要原因，就是近10年來罪案不斷上升，2023至24年，英格蘭及威爾斯每1,000人約有90宗罪案，創下近10年新高。而近年以利器犯案及刺殺致死案件也在上升，2023年有244宗刺殺案件。有犯罪社會學家認為，持刀犯案與社會深層問題有關，包括貧窮、欠缺社會機會、社區結構解體，若不處理好這些問題，試圖減少持刀犯案只能收短期之效。

另一個嚴重問題是年輕群黨酗酒或吸毒後，往往會在公眾地方吵鬧，滋擾女性及霸凌路人，特別是少數族裔和老人。與此關連的是家庭教育出問題，英國的離婚率約42%，社會上出現為數眾多的單親人士及其子女，而教育質素也逐年下降。

更令人憂慮的是，英國特別是大城市出現愈來愈多的孤獨人士，社會好像變成「精神病院」，時常出現孤獨、精神受困擾、生活孤苦失助的流浪者。由於中產漸趨貧窮化，他們的工作及生活壓力不斷增大，人際關係也因而更趨冷漠和疏離，特別令消費者不滿的是服務素質不斷下降。

綜合以上因素，英國出現一個有趣的現象，就是由於大城市例如倫敦租金太貴，人情冷漠，生活費用昂貴及質素差，加上治安欠佳，當地人漸漸流向小城市及郊外居住，追求更平價的住屋及生活開支，以及更有人情味的社區。不過，習慣了城市繁華及較佳生活質素的中產階層，如果加上有外國生活經驗，就不會考慮向鄉郊流徙，而是寧願遷出英國，移民到其他歐洲城市或東南亞。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻