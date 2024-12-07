天下始自足下，香港弄不好，對天下的發展徒只旁觀，意義不大。觀天下是為了知足下，是為了對天下借鏡和吸取教訓，以治足下，這是天下與足下的辨證關係，更涉及了家國情懷，足下便是家國。

回歸後香港的發展也是依靠內地，國際上很少有這樣的城市能夠得益於「一國兩制」。即使美國顏色革命失敗，開始攻擊內地及香港，香港依傍內地的發展優勢，只增不減。也即使香港不能依勢發展，困於殖民主義留下的人與事，特別是英美主導的價值觀念，因內地的因素，香港還存在眾多的發展機會，只是要順應國際大勢來改弦易轍。

香港有兩大經濟優勢，可使本地經濟持續增長，且可從中找出轉型升級機會。

一是香港與深圳、珠三角的一體化，具體的是消費市場的整合。一方面，港人北上消費，減低了香港的生活成本，抑壓香港的通脹，也增添港人生活選擇的多樣化，造就港人住港，在周邊地區（海內外）旅行的樂居生活模式。另一方面，香港只要與中央政府合作，讓深圳、廣州等大灣區城市居民可「一簽多行」來港，便可即時擴大香港消費市場的規模，使700萬人口的消費，即使減去北上消費因素，應可擴大至千萬以上人口的需求。兩地政府可就香港的條件，有序地開放更多大灣區人口一簽多行來港。內地開放對外的免簽證來華安排，包括144小時的過境免簽，香港只要配合，吸引海外旅客先免證來港再入華，便可增加國際旅客。

二是香港開始開放對內地的來港升學限制，吸引全球最大的留學生源來港，不限於大學、研究生課程，而擴及中學、小學、職業教育。香港當可即時把本地學生擴大至百萬以上，由此帶來的教育與相關經濟活動龐大，一是可保香港房價，同時讓不少學生居於深圳，跨境上學，抑制房價急升，只要過境便捷，香港與深圳同城化便可。二是保香港的教育設施，擺脫殺校威脅，政府可控制來港升學有序增幅，避免資源不足問題。三是學生多元化，對本地學生多了競爭和適應能力。四是對引進人才的長期化，使人才從早當地語系化，增加他們對香港的歸屬感和投入。

這兩個因素，港府已開始，若能精準調整設計，有序推行，香港不但基本經濟增長可保證，借之可在擴大開放交流中發展出新的商機，勝過政府官員招商引資。