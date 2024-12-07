美國白宮國家安全顧問沙利文說，拜登團隊在最後50天將「竭盡所能做好工作」，為烏克蘭作最好安排。沙利文同時表示，較早前報道的拜登卸任前會將核武交還烏克蘭「不在考慮之列」。沙利文說的「竭盡所能」，主要是美國「正激增烏克蘭各種常規武力，以便烏軍能夠有效地保衞自己，與俄軍作戰」。

1991年蘇聯解體時，經營了數十年的蘇聯「超級大國」的核武器，大量部署和深藏在烏克蘭，這使烏克蘭從蘇聯分裂後，一下子成為僅次於美蘇的世界第三核大國。對此，烏克蘭並不珍惜，甚至因「幸福來得太突然」，頭腦發昏到不知發生了甚麼事，基輔那幫政客們已經極端親美親西方，根本不知道在這個虎狼當道的世界叢林中，有核武器和沒有核武器，對一個主權國家來說有多麼大的分別，他們甚至把核武器視為「負資產」，視為「惹禍的根由」。

於是，在美西方開出「你要想加入我們的世界、獲得安全保障，就必須交出核武器」的條件下，傻兮兮的交出及自毀了核武器，從此無論美西方和俄羅斯都不把它當回事，盡情把玩，直到演變出這一幕——美國拿烏克蘭當槍使，挑動俄烏之戰。若真發生核戰，也是烏克蘭先替美國和北約捱着，交出核武的結果就是先捱核彈！

俄烏之戰伊始，俄羅斯總統普京就明確表示，這場仗有可能引發歐戰及核戰，莫斯科在危險關頭會使用核武。美國和北約是認真評估這個警告的，不過半信半疑，總有人認為普京是在恐嚇。他們估計，對烏克蘭的軍事支持、武器支援，只要不打到莫斯科慘敗、大敗、政權不保的危險關頭，普京是不會動用核武的。

這倒不是因為普京謹慎或不敢，而是因為沒有必要，因為俄羅斯現有的武器、裝備和軍力，在不使用核武的情況下也能打敗對手，一枚榛樹導彈已讓美歐不敢輕舉妄動。老美援烏只能竭盡所能用常規武器，確乎是它的所能。