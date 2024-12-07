打了接近3年的俄烏戰爭，隨着特朗普上台，預料很快便偃旗息鼓。埋單計數，這場戰爭令烏克蘭丟失最少兩成領土，人口由4,000多萬劇減至2,000多萬，人均GDP萎縮至不足3,000美元。最可悲的是，在戰爭開打前夕，美國總統拜登還口口聲聲會讓烏克蘭加入北約，詎料戰爭開打未幾已口風大轉，表明反對。現在澤連斯基又提出和談條件之一，就是要讓烏克蘭加入北約，堪稱冥頑不靈。

北約有集體防衞機制，讓烏克蘭加入，意即整個北約隨時捲入對俄羅斯的戰爭，俄羅斯為擁核大國，北約當然不敢硬碰。俄羅斯總統普京同樣不會同意，他必須要烏克蘭解除武裝，永久中立。事實上，這場戰爭正是源於北約東擴，以為可假烏克蘭人之手打垮俄羅斯，橫豎仗在烏克蘭打，死的是烏克蘭人。讓烏克蘭加入北約只是誘餌，為了氹烏克蘭入局、為美國而戰而已。如今敗局已定，北約還會為烏克蘭蹚這渾水才怪。

事實擺在眼前，誰為美國而戰，誰就倒大楣，沒有好結果。烏克蘭如是，香港反中亂港政客亦如是。看戴耀廷、楊岳橋之流，黑暴時期呼風喚雨，好不風光，現在卻淪為階下囚，落得用完即棄的下場。

明年白宮轉換主人，特朗普表明不再支援烏克蘭，一旦失去美國金援，歐洲也會隨之縮沙，澤連斯基根本沒有討價還價的籌碼。所謂加入北約之說，不過是跌落地揦番拃沙，顯示自己也有為國家爭取過。最可憐還是烏克蘭人，國破家亡，重建無期。

俄烏之戰再次昭告世人，美國靠得住，豬乸會上樹。烏國的教訓近在眼前，台灣民進黨政府若繼續充當美國反華棋子，最後必死得難看，是否仍要自掘墳墓，不妨等着瞧。