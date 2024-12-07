南韓總統尹錫悅自導自演咗一齣史上戒嚴令最短荒謬劇，企圖奪權不成反招來下台風波和朝野齊聲譴責！南韓六大在野黨日前正式向國會報告針對尹錫悅嘅彈劾動議案，國會須於收到報告後嘅24至72小時對動議進行表決。

要通過動議，需獲全體300名議員中三分之二人贊成、即200名議員，惟連同國會議長禹元植、無黨派議員金正民，非執政黨議員人數為192人，需要至少8名執政國民力量黨議員倒戈同意彈劾，動議才能通過。一旦動議獲批，尹錫悅的總統職務立即暫停，直至憲法法院就彈劾案作出裁決。

之不過，國民力量黨已把「反對彈劾尹錫悅」定為黨綱，令彈劾案獲得通過存在變數。民調就顯示多達73.6%民眾支持彈劾尹錫悅，可見尹實在不得民心。國民力量黨黨魁韓東勳辯稱該黨並非擁護戒嚴令，認為所有有份策動戒嚴嘅官員都應該承擔責任，他亦再要求尹錫悅退出國民力量黨。尹錫悅頒布戒嚴令之後，有民調顯示其好評率僅有13%，差評率升至80%。

另一邊廂，在野勞動黨、綠黨、正義黨向首爾中央地方檢察廳控告尹錫悅、防長金龍顯（已辭任），以及戒嚴司令、陸軍參謀總長朴安洙涉及內亂罪，金龍顯被禁止出境，其他被告則未受限制。此外，社會團體也以涉嫌濫權、內亂等罪名，向大檢察廳和高級公職人員犯罪調查處控告金龍顯，料調查程序即將啟動。彈劾鬧劇可謂惹來軒然大波，南韓國會日前又通過彈劾監察院院長崔載海的議案，屬該國史上首次有監察院院長被彈劾。

有人認為尹錫悅頒布戒嚴令嘅動機，係唔想其夫人金建希入獄！若然，護妻心切，惹來自身難保，好大機會令自己陷牢獄之災！