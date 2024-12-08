正論：乍暖還寒難將息　怪病頻爆別輕心

乍暖還寒時候，最難將息。踏入12月，天氣陰晴不定，今日又會轉冷，正是流感活躍之時。衞生防護中心指出，學校及院舍出現流感爆發的個案及感染人數，均較前一個檢測周明顯上升一倍。此外，禽流感崔護重來，新冠仍未絕迹，還有日本「蘋果病」正在蔓延，非洲剛果更爆發神秘高度致命病毒。環球危機四伏，在在顯示抗疫仍在路上，不能掉以輕心。

冬季流感個案正逐步上升，最新院舍爆發有8宗，涉及35人，較上一周的4宗爆發、影響16人激增，而且連續兩周錄得3人死亡。新冠數字亦開始抬頭，化驗所最新一周新增的陽性樣本較前一周有所上升，而公共衞生化驗處於7,000多個樣本中，亦驗出41個樣本對新冠呈陽性反應，比例較前一周微升。與此同時，禽流感正在多國傳播，世衞組織接獲人類感染禽流感的個案隨之增加。漁護署上月兩度公布米埔自然護理區有兩個環境樣本，以及一個赤頸鴨屍體被驗出H5N1，反映禽流感對本港的威脅與日俱增。

隨着氣候暖化，大自然遭受破壞，世界愈來愈反常，豈止這些已知的病毒肆虐，一些未知的病毒同樣野蠻瘋長。剛果目前正爆發不明病毒，疫情快速擴散，當地衞生部門證實，爆發疫情的地區自10月起累計至少79人死亡，另有超過300人受感染，世衞組織已派員到當地調查及採樣。

儘管剛果無直航班機來港，但旅客可在非洲中轉站包括南非及埃塞俄比亞轉機，誰也不能排除神秘病毒流入本港的風險。衞生防護中心聲稱，已即時在機場加強上述中轉站抵港旅客的健康篩檢，包括量體溫及做醫學評估等，惟神秘病毒病徵跟流感相似，包括發燒、頭痛、流鼻水、咳嗽、呼吸困難，死亡率和傳染性卻極高，要是有漏網之魚，恐怕會釀成大禍。事實上，剛果已先後爆發伊波拉和猴痘疫情，死病枕藉，以香港防疫之豆腐渣，一旦神秘病毒殺到，後果肯定不堪設想。

一疫未平一疫又起。港人最愛的旅遊勝地日本，最近爆發俗稱「蘋果病」的傳染性紅斑病。截至本月1日的一周，東京都264間醫療機構通報的「蘋果病」個案達到796人，平均每間醫療機構確診人數為3.02名患者，是1999年有紀錄以來的最高數字。這個數據已連續3周超過警戒級別，也是2018年以來，確診人數首次超過警戒級別。由於酒精消毒液對預防病毒無效，日本政府只能呼籲民眾勤洗手和戴口罩。港日交往頻繁，「蘋果病」傳入本港的風險不小，其病徵又是跟流感相似，容易令人混淆，要是小孩和孕婦中招，更有命危和流產風險，思之令人惴惴不安。

日本這一年來可謂疫情頻生，麻疹、俗稱「食肉菌」的甲型鏈球菌均在該國擴散，後者更導致一名遊日港男感染死亡。如今又爆發「蘋果病」，簡直就是怵目驚心。向以乾淨衞生著稱的日本尚且如此，香港公共衞生一向一塌糊塗，一旦再有新型病毒大流行，死得人多絕非危言聳聽，豈能不慎之又慎！