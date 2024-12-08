昨日談到，誰人為美國而戰，誰人就倒大楣。其實，誰人做美國盟友，誰人一樣倒大楣。特朗普還未上場，已殺氣騰騰高舉關稅大棒，當中便包括對準加拿大這個美國小弟來打，嚇得總理杜魯多急急到海湖莊園覲見求饒。即使做到卑躬屈膝，現在尚未知道特朗普是否就此放過加拿大。

另外，這年頭舉凡跟美國走近的盟友，領導人全部「遭逢不測」。南韓總統尹錫悅舐美舐到五體投地，簡直無懈可擊，他聽從拜登指揮跟日本修好，國仇家恨跟國家尊嚴統統不顧，換來在美國國會演說得到拜登大灌迷湯。

原以為倚美便能穩住權位，可惜好景不常，其妻涉及操控股價及貪腐指控，國會又遭反對黨控制，通過《金建希特別檢察法》調查其妻。尹錫悅狗急跳牆宣布戒嚴，企圖發動政變奪權自保，最終玩火自焚，激起全國怒火。美國第一時間劃清界線，聲稱對頒布戒嚴令並不知情，防長奧斯汀更取消訪韓，尹錫悅已完全被拋棄。

又如法國總統馬克龍，雖然擺出大國雄心，未必事事追隨拜登，但在對中國電動車加徵關稅方面，卻跟美國持相同態度，刻下現眼報旋即到來。法國國會通過不信任動議，其硬捧上轎的總理巴尼耶，上任僅3個月被迫下台，目前政壇一片混亂。

馬克龍表明不辭職，問題是，上次國會選舉，其所屬政黨淪為少數黨，左翼聯盟大勝，惟馬克龍拒絕跟左翼聯合執政，反而跟右派的巴尼耶結盟，結果預算案在國會不獲過關。巴尼耶強行繞過國會、引用憲法通過部分預算案，觸發國會通過不信任動議，淪為史上最短命總理，馬克龍又成跛腳鴨。面對此情此景，他猶不肯辭職，其處境跟尹錫悅相比，恐怕也好不了多少。