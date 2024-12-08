一連兩日從憲制設計角度，分析了南韓出現流產政變的深層成因，以及英美等國如何避免出現府會對峙僵局。香港現行政制源自回歸前的殖民政府，本身設計很容易出現行政、立法互拖後腿，以至激烈抗爭的亂局。惟中方當年誤以為有關制度真的「行之有效」，希望可盡量減少變動，平穩過渡，結果卻踩中了英國埋下的政治炸彈。

中國表面上是人大至上，包攬政府首長的任命權、立法權和財政權，但實際上大家都知道是共產黨至上，行政、立法、司法，還有軍隊都是由黨指揮，沒有三權分立，也不存在府會之爭。這套制度帶來了政治穩定與經濟發展，但也容易滋生貪腐濫權、黨內鬥爭，以及過分安於現狀、缺乏改革動力的問題。因此，中央領導人不斷強調要反貪打貪，永續改革和加強黨內外監察，並且必須有強勢的黨核心領導。暫時看來，有關做法是成功的，但未知能否長久。

香港先後爆發佔中、拉布及黑暴等政治亂象後，中央終於明白《基本法》原有的政治制度存在重大缺陷，決定進行改革。但方法並非從憲制上更改行政、立法的權力關係，而是通過完善立法會和行政長官選舉委員會的組成和產生辦法，加強中央對議員的政治取向和行事方式的控制，變相將內地的一套硬套到香港的原有政制之上。有關做法同樣帶來了政治穩定，但內地制度出現的問題遲早也會在香港出現。

台灣的政治制度跟南韓相似度更高，現時也出現了府會之爭。執政民進黨在立法院只佔少數，兩大在野黨國民黨與民眾黨加起來足以癱瘓政府。這某程度解釋民進黨最近為何要無所不用其極打壓民眾黨，有關濫用司法行為，其實也是一種奪權、政變。