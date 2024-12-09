敍利亞內戰重燃是出人意料，敍利亞政府和支持它的俄羅斯與伊朗都倉皇失措。俄羅斯總統普京更替換駐敍軍隊司令，反映俄軍全無事前的察覺，在叛軍進攻時應對失策。

叛軍乃被歐美定為恐怖主義組織的沙姆解放組織（HTS），前身為伊斯蘭國和阿蓋德的地區分支。今次發動軍事行動之時，宣稱與這些組織無關連，稱他們不是恐怖主義分子，而是敍利亞人民，以推翻巴沙爾‧阿薩德家族政權為目的。但是，該組織今次的行動有頗多特殊地方。

一是沉寂多時，突然組成大軍出擊，必有所預謀，且就在以色列與真主黨停戰之際，時機特殊，二者難保有關連。特別是中東的恐怖主義組織多由美國資助成立，也靠美國籌集的資金支撐。其中包括以色列和海灣的遜尼派國家。HTS與伊斯蘭國、阿蓋德同屬遜尼派，信奉同樣的聖戰主張。HTS的運作和今次出動，便很可能是美以通過海灣國家的遜尼派來組織發動，當然戰略時機未必由HTS選擇。

二是HTS的地方武裝出擊時有重裝備，可與敍利亞軍對壘且戰勝，便不是原來的軍力和火力。三是進攻神速，戰事並不激烈，似是敍軍放棄戰鬥，因此有評論說形勢有類美國入侵伊拉克，以巨額美元誘使伊軍將領投降，致美軍容易長驅直入，沒有多大抵抗。半島電視台報道，敍軍軍方要求士兵投降，便似是伊拉克的翻版，但錢從何來？

四是叛軍南下，似有各方響應。東部是與美軍聯盟的庫爾德軍，南方是其他叛軍，包括在敍利亞與伊拉克邊境依附美國龐大軍事基地的。西方是以色列陳重兵於所佔的戈蘭高地威脅大馬士革。這應該是有所協調。於是叛軍出擊，西方媒體改過往恐怖組織稱謂為反對派。後者顯然是希望叛軍可接收政權。叛軍進逼大馬士革時，敍利亞政府總理宣稱願與之合作，並呼籲保存所有公共體制，與叛軍的要求呼應，顯然是有所默契，準備由叛軍建立新政權。海灣國家的半島電視台便報道，這是新敍利亞的開始。

敍利亞是專制政權，體制不利民眾。而內戰多年，美國一直佔據敍國最重要的石油生產基地。政府缺乏經濟力量，人民生活苦楚，加上黎巴嫩之戰，難民湧入，社會經濟政治矛盾嚴重，但今次內戰卻可能與這些矛盾無關，關鍵在於美國及其盟友的地緣政治目的，與入侵伊克拉相同。