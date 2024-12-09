南韓國會日前舉行彈劾總統尹錫悅動議投票，惟參與投票議員人數不足200人下，投票因未達法定人數而無效，令彈劾案自動廢止。然而，尹錫悅避過暫時彈劾，相信亦難逃下台一途。最大在野黨共同民主黨表明，將在周三舉行的臨時國會議會上再次提出針對尹錫悅的彈劾案，推動周六投票。

看來，在野黨將咬住尹錫悅唔放。2016年成功彈劾當年總統朴槿惠的逢周末燭光集會持續了23周。如今，風頭火勢，尹錫悅民望尋底，彈劾案在國會啟動時，一度有多達100萬民眾集會促議員通過彈劾，佢哋聽到彈劾失敗的消息，雖然陸續散去，但揚言不會放棄。南韓人民那種堅持，相信會持續集會直至尹錫悅被彈劾下台！

執政黨國民力量黨魁韓東勳向國民致歉，稱將有序推進尹錫悅下台。據南韓《中央日報》稱，由於尹錫悅的發言聲明已把職務交予執政黨，事實上就是承諾辭職，該黨將與在野共同民主黨協議推動有序辭職。換言之，尹錫悅已經「玩完」！

另外，檢察廳、警察廳、高級公職人員犯罪調查處已成立專案組，調查事件和追究尹錫悅等政、軍、警三方高官的內亂、濫權等嫌疑罪名責任。南韓檢察廳特別搜查本部昨日清晨宣布，涉及本月3日戒嚴風波的前國防部長金龍顯有滅證之虞，在進行徹夜偵訊後以內亂罪緊急逮捕他，並沒收其手機。呢單嘢有排搞，蓋搜證需時，領導內亂罪若成立，可被處死刑或無期徒刑。

尹錫悅貴為總統，頒布戒嚴令係佢可行使之特權，幸好今次過程短，且冇發生暴動、血腥或鎭壓等侵犯人權，並且冇人傷亡，或許並不算觸犯內亂罪。然而，南韓總統命運多舛，老朽只能祝佢好運！