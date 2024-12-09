自願醫保計劃自2019年全面推行，旨在為市民提供多一個選擇，透過住院保險使用私營醫療服務，以減輕公營醫療壓力。計劃推行至今已5年多，日前在立法會大會上，我提出相關口頭質詢，詢問當局自願醫保的推行情況，以及未來路向。

醫務衞生局在回覆中稱，自願醫保於2023年已佔本港個人償款住院保險產品市場近三分之一。截至今年3月底，自願醫保認可產品的保單數目約有134.1萬張。我認為相關數字未反映實際情況，因計劃推行不久就遇上疫情，政府原本目標在首兩年達到100萬張保單，但最終用了3年才達標，願景與實際情況有所差距。自2023年全面復常後保單數目有明顯增長，至於計劃推行至今共節省多少公營醫療開支，當局並沒提供具體數字。希望當局繼續密切留意未來的發展趨勢並設立下一個階段的KPI，以衡量計劃是否達到成效。

自願醫保計劃推出5年以來，賠償金額一直上升，當中涉及不少屬非緊急或非高迫切性的醫療開支，例如脫疣、照腸胃鏡，導致保費增加不少。即使自願醫保條款訂明並不包括美容、整容等服務，如脫疣屬於醫療程序才會納入自願醫保，數字反映訂明的條款和落實情況或存有落差。如將大量輕微情況和不屬於醫療程序的項目納入保險，會影響保險池的運作，有機會增加保費，長遠來說不利醫療保險的發展。我建議當局適時檢視自願醫保計劃的設計要求，令計劃配合現時的使用狀況，確保保險資金用在有醫療需要之處。

自願醫保另一個目的，是吸引較健康和年輕人士購買，在身體狀況良好時及早為自己配置合適的醫療保障。當局回覆的數字顯示，在所有受保人當中，超過一半為40歲以下，約35%為40至59歲人士。我認為這是較健康的情況，符合政策原意，亦是好開始，為業界開拓新機遇。隨着年紀增長，受保人會希望有更多醫療保障，數據顯示有97%受保人購買「靈活計劃」，正正反映不少消費者期望得到較高醫療保障。日後業界在自願醫保的保障範圍、保障額度等方面要繼續推陳出新，切合新一代年輕顧客需要。

要吸引更多人購買自願醫保，稅務扣減提供很大誘因。目前每名受保人的最高扣除額為8,000元，2022/23課稅年度約74%受保人均可獲全數稅務扣除，我認為扣稅額有空間進一步提高，建議政府提高每份自願醫保扣稅額上限至1.2萬元，以增加誘因鼓勵市民購買。除了扣稅優惠，在年輕、健康的狀態下投保，保費較低，當年紀漸長、出現疾病時才投保，保險公司有機會加保費、納入不保事項甚至拒絕承保。當局要與業界加強宣傳，令社會尤其是年輕一代了解，及早購買醫療保險的重要性，加強對自身和受養人的醫療保障，長遠減輕公營醫療系統的財政壓力。