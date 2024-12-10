娛圈單打：大台霸氣即炒　換人如換螺絲

音樂人伍仲衡自出任《中年好聲音》評審後人氣急升，更有粉絲為他成立後援會，人到中年忽然走紅，難免輕飄飄。嗱，一心再喺樂壇大展拳腳嘅伍Sir，最近就疑似跟TVB搶人，截胡簽下潛質女新人洪心怡，因而惹怒TVB，即時被飛出《中3》，應了特朗普金句：You're Fired！

事後伍Sir帶埋洪心怡出嚟見記者，承認接獲TVB通知，叫佢唔使再為《中3》錄影，並無解釋原因；但佢不忘強調，何德何能跟TVB搶人，心怡係決定唔簽TVB之後，雙方先至簽約。心怡亦幫口解畫，承認跟伍Sir簽約較自由，亦係自己拒絕TVB在先。

即係咁，今時今日市道低迷，一個新人冇後台冇靠山，既唔肯簽大台，又不見得有大型唱片公司簽下，即使伍仲衡在圈中人脈再廣，喺欠缺資源之下，要捧紅一個新人真係唔容易。呢，睇吓小天后炎明熹，短短時日無人不識，除咗本身有走紅條件之外，TVB花費大量人力物力悉心栽培，亦係不爭嘅事實。睇Gigi每次出騷都有一班助手、化妝跟身，呢啲咪就係錢的力量囉。無奈Gigi扭計起飛腳，即時被送入雪櫃，依家只能匿喺後樓梯唱歌自娛，可見大台「心狠手辣」，非常霸氣。

所以啫，要喺大型機構生存，一定要清楚自己位置。尤其香港娛樂圈畸形，至今仍是一台獨大，你以為自己好猛料咩，但在公司眼中，不過係一粒小螺絲咋。小螺絲滑咗牙，咪換第二粒囉，閒過立秋。千祈唔好睇到自己咁大，以為係台柱，冇咗你唔掂。人貴自知，咁至襟撈，係咪咁講先？