正論：假難民黑工充斥　須嚴懲源頭禍根

假難民遺禍香港多年，涉及的罪行罄竹難書，打劫、傷人、毆鬥、劈友都是家常便飯，至於作奸犯科食大茶飯如打劫金行錶舖，加入黑幫做走私販毒勾當等亦見怪不怪，對本港治安影響很大，名副其實係香港的毒瘤。然而，港府財赤逾千億元，但每年仍要耗逾10億元處理大批假難民滯港事務，確實棘手！過去12個年度內，本港為滯港免遣返聲請人耗費的開支更逾百億元。假難民成為香港尾大不掉的包袱，港人的夢魘！他們犯罪手法層出不窮，最近又有「新搞作」！

本港從事外送員的南亞人隨處可見，但當中原來不少是黑工假難民，近日有議員發現「懷疑假難民」以「食物銀行卡」冒充身份證明文件，大剌剌在住宅大堂登記作食品外送工作。說起來，政府對假難民可謂照顧有加，社會福利署自2004年起，向免遣返聲請人提供人道援助，其中食物津貼現時每月金額為1,200元，並委託香港國際社會服務社向難民以超市電子現金卡形式發放津貼，俗稱「食物銀行卡」。一般針對「難民」發放的「食物銀行卡」須由入境處確認「難民身份」。有社區組織協會幹事指出，即使已確認「難民身份」亦不等於可用作身份證明文件。

有議員接獲報料，指近日在一個屋苑發現至少有15名「懷疑假難民」透過「食物銀行卡」冒充身份證明文件送外賣。據他了解，只有少數豪宅保安較為嚴謹，只接受身份證作登記，但多數物管公司選擇直接放行這些黑工假難民。議員強調，「食物銀行卡」絕對不應是身份證明文件，但現時一些管理不嚴的大廈卻未有明確指引，令懷疑黑工乘機以「食物銀行卡」登記身份。以「食物銀行卡」魚目混珠當「身份證」，如此一來，好易出事！好簡單，若然這些假難民要出入這些屋苑，只要以「食物銀行卡」充當身份證，佯裝送外賣便得以入去屋苑單位打家劫舍，豈非大鑊？

過去亦曾發生有人借出身份證予黑工外送員登記帳戶的情況，針對黑工假難民問題，議員期望政府正視黑工問題並加強執法，應加快規管外送平台必須履行盡職審查，杜絕黑工，保障本地就業。議員舉例，平台可定期要求外送員核實身份，即平台要求外送員於5至10分鐘內上載照片到平台。此外，他又期望管理業界可發指引，訂明「食物銀行卡」不能作為身份證明登記上樓，保障住戶安全。否則，如此鬆懈任由假難民以「食物銀行卡」當身份證可自由出入屋苑，無事猶自可，側側膊唔多覺，一旦假難民心存不良，要打家劫舍、綁架勒索，咁就大件事！凡事不怕一萬，就怕萬一，社區組織協會幹事同時指出，談及黑工問題時，甚少有僱主被捕例子，指出黑工氾濫亦須有僱主聘用，期望政府加強對僱主的罰則。誠然，「一令逆者，則百令失；一惡施者，則百惡結」；一項政令違逆人心，所有的政令就會失去作用；而一件壞事施行了，上百件壞事就會接連發生。是以要嚴打假難民黑工，切不可以「食物銀行卡」充當身份證，而僱主亦要把好關拒絕假難民當黑工，違者必須予以嚴懲以儆效尤。