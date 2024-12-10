敍利亞變天，應該不是因叛軍沙姆解放組織（HTS）的勇猛，而是來自敍利亞政府軍的崩潰。據說，有兩支精銳的政府軍進入伊拉克和駐敍俄羅斯軍事基地，脫離戰場，不作戰鬥。

叛軍南下之初亦有政府軍抵抗，互有攻防，但叛軍從佔領阿勒頗之後便缺乏政府軍的抵禦，長驅直進，全無抵抗。尤其是進入首都大馬士革，如入無人之境，阿薩德政府即時瓦解，總統巴沙爾‧阿薩德倉皇外逃往俄羅斯求庇護。敍利亞總理則呼籲與叛軍合作，軍方宣布政權垮台，形勢如風捲殘雲地變化。這中間是甚麼原因使幾十年的家族專政，20多年從內戰中求存而得俄羅斯之力打敗伊斯蘭國，在美國、土耳其、以色列支持的勢力蠶食下，仍保有大部分國土，巍然獨立，可卻在10多天內，被區區的地方武裝迅速打敗？HTS背後應有外部強大勢力的支持，故此可從地方武裝一躍成為擊潰敍政府軍的較佳裝備之部隊。

敍利亞軍隊在俄羅斯支持下，歷經戰仗，裝備與軍事經驗充足，竟然與當年伊拉克軍同樣一下子敗潰，且面對不是強大的美軍，而是地方武裝，後者只有無人機和輕型武器，顯然戰事的發展是得力於政治因素，而非軍力對抗。

關鍵的問題一如當年美國入侵伊拉克，為甚麼強大的政府軍隊會不戰而退？以叛軍力量要全線攻陷大馬士革，主要出自政府軍的棄守，但應沒有足夠的力量接管政府。此所以叛軍亦要保存現政府和公共體制，用宵禁來阻止動亂，穩定政局。但是，即使叛軍與留下來的政府官員合作能接管政權，穩定大局，能平穩地接管政府原來統治的過半國土嗎？

美國支援的庫爾德，同樣由美軍支持的南部地方武裝，以色列在戈蘭高地的進侵，已佔原聯合國控制的緩衝區，還有北方土耳其支持的其他地方武裝。

撇除以色列，大馬士革淪落之後會是群雄並起，爭奪國土與各自割據。阿薩德政權在時還只能保有全國一半的統治權，沒有中央政府，敍利亞會進一步崩析瓦解，情況更會劣於顏色革命推翻卡達菲政權後的利比亞。美國早有分割中東，包括敍利亞的政治企圖。今次便是拜登所說：「歷史機會」，讓美國從分割敍利亞開始，與以色列合作分解整個中東，也因此俄羅斯與沙特阿拉伯、伊朗等呼籲以政治方法解決敍利亞現時的危機。