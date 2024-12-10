特朗普沒甚麼辦法整倒俄羅斯和中國，但有的是辦法整倒歐洲，讓歐洲聽從他的指令和「美國第一」的要求，歐洲對他又恨又怕。再過不到兩個月，特朗普上台後，對外政策的當務之急就是盡快叫停俄烏戰爭，為了達到目的，他要逼迫歐洲參與其事並承擔責任。

這意思很明白，歐洲在這件事上必須全力配合美國，不能打自己的小算盤，不能置身事外，更不能從中作梗，向美國伸手要好處。因此，特朗普委任的國家安全顧問沃爾茲日前批評，拜登近期作出的一系列涉烏政策是在令俄烏局勢明顯升級，拜登不但允許援烏導彈打擊俄羅斯境內，而且允許烏克蘭使用反步兵地雷阻止俄羅斯地面部隊推進，從而把烏東戰場變成絞肉機。

沃爾茲斥問這樣的戰爭升級怎麼能實現俄烏和談？沃爾茲指，特朗普政府將迅速採取行動以負責任的方式結束戰爭。沃爾茲表示，如何把俄烏帶到談判桌，歐洲盟友都要參與過程，它們要承擔責任。沃爾茲在和拜登的國安顧問沙利文討論時警告，現在敵對陣營正在對特朗普陣營和拜登政府之間挑撥離間，意思是拜登政府不要另搞一套給敵對陣營製造機會，破壞特朗普的停戰和平計劃。

拜登支持烏克蘭擴大戰爭，遭到俄羅斯的榛樹導彈強力反擊後，歐洲方面是有聲援拜登做法的勢力的。法國外長巴羅表示，烏克蘭可在自衞情況下發射法製長程導彈，打擊俄羅斯境內目標，西方盟友不應在援烏問題上設置紅線，巴羅還暗示將邀請烏克蘭加入北約，且不會捨棄包括派兵參戰的任何選項。可見歐洲有一股由來已久的勢力，並不把特朗普的「偉大使命」當回事，而是要對俄烏戰爭澆油拱火。

如此這般，「特朗普很生氣，後果很嚴重」。他的國安顧問沃爾茲日前會見北約秘書長呂特後在平台發文，「一個能夠恢復威懾與和平的強大北約，需要所有成員國做出其經濟實力相稱的貢獻」。特朗普又要拿保護費逼歐洲就範也。