中國人說世界面臨百年變局，並非虛言，看看這些天國際上接連發生的幾件大事，就知道全球地緣政治正處於激烈動盪時期。首先上演的是南韓總統尹錫悅主導的戒嚴鬧劇，短短6小時就宣告落幕；接着是法國國會通過不信任動議，將上任僅3個月的總理巴尼耶趕下台；最驚心動魄的則是敍利亞叛軍突襲得手，執政24年的總統巴沙爾‧阿薩德政權一夜垮台。

這幾件事並沒有關連，但正是世界劇變、國際社會進入高度不確定性的體現。美西方一直將敍利亞政府稱為獨裁政權，爆發內戰也許被視為理所當然；而南韓和法國都是所謂的民主國家，更是美國的盟友，為何混亂至此，不是很值得深思嗎？南韓總統尹錫悅和法國總統馬克龍都是民望低下，所屬政黨也都淪為少數黨，執政地位備受質疑，若是真正體現民主，早就應該鞠躬下台了，惟兩人偏偏戀棧權力，寧願做跛腳鴨，也不願還政於民，請問這是哪門子民主？這種國家怎能不亂？

很明顯，南韓和法國的亂象皆是源自本身，與外界無關，而敍利亞內戰則是錯綜複雜，主要由各方外部勢力介入導致。美國候任總統特朗普稱不應捲入敍利亞內戰，其實美國早就深度捲入，而且擅自在敍利亞建立軍事基地，長期盜竊當地的油氣和糧食。這次叛軍突襲得手，雖然背後最大推手是土耳其，但美國還是脫不了干係，煽動叛軍挑起內戰，推翻敍利亞親俄伊政權，不正是美國和以色列一直在做的事嗎？

事實上，自從14年前美國主導發動「阿拉伯之春」以來，中東地區就沒有平靜過，敍利亞更是內戰不休，巴沙爾‧阿薩德政權始終處於風雨飄搖中，經歷了無數波折，最後還是支撐不住。最諷刺的是，美國早就將叛軍主力沙姆解放組織列為恐怖組織，而今天卻稱之為「反政府武裝力量」，果真是此一時也彼一時也。

「反政府武裝力量」奪取敍利亞政權，是否表示局勢就可以穩定下來？當然不是，沙姆解放組織與美國扶持的庫爾德武裝力量勢不兩立，日後必然還有連番惡鬥。正如有人指出，敍利亞未來可能「利比亞化」，出現長期動盪、衝突及分裂狀態。沒錯，一雞死一雞鳴，敍利亞政府倒台，勢必導致恐怖主義、 分裂主義、極端宗教勢力進一步坐大，令局勢更加失控，中東更加混亂。