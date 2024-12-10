學者法蘭西斯‧福山1992年著作《歷史之終結與最後之人》，進一步提出西方國家自由民主制的到來，可能是人類社會演化的終點、是人類政府的最終形式，此論點稱為「歷史終結論」。即使在911發生後，他仍強調「看不出有甚麼不可逾越的文化鴻溝，能阻擋西方價值的奔流」。對西方民主制度推崇備至。

就看美國這個「民主燈塔」，一直被福山這類人視之為全世界最好的民主政治制度，最近卻幹出許多違反民主的醜事來。特朗普公布內閣名單，全部私德有虧、醜聞纏身、外行領導內行。

他甚至將美國駐法國大使這塊肥缺，送給長女伊萬卡老爺查爾斯‧庫斯納出任。此人於2004年涉及十多項逃稅和其他罪行，但到了2020年12月獲特朗普總統赦免。今次選舉，對方是特朗普的大金主之一。這種明目張膽的私相授受，有甚麼民主優越性可言？

現任總統拜登更醜，早前還信誓旦旦不會特赦其不肖子亨特，結果在距離落台前僅一個多月的最後階段裏，突然宣布特赦涉及非法持槍和逃稅等重罪的兒子。全世界為之側目，美媒批評拜登開壞先例、晚節不保。果不其然，有權用盡，過期作廢。還未正式上任的特朗普，隨即表明將會特赦國會山莊所有被定罪的暴徒。

再看南韓，一樣照搬西方民主選舉制度，結果卻鬧出總統奪權政變，無厘頭戒嚴鬧劇。事後尹錫悅還厚顏拒絕下台，其所屬政黨為了保住執政黨名義，只含糊表示會讓總統有序辭職。其實，執政黨在國會只是少數，控制權在反對黨手中，總統不落台重選，政府根本不可能有效施政，連預算案都不會獲批，分分鐘陷入停擺。戀棧權位，懶理國家前途，這樣的民主，優越性在哪裏？