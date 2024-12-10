南韓總統尹錫悅在龜縮3天後，終於出面道歉，然而令人訝異的是，他居然並未請辭，而他所屬的國民力量黨也居然杯葛彈劾案，致使這位發動政變的叛國者，至今仍舊是南韓名義上的總統，使南韓政治陷入僵局。

國民力量黨黨魁韓東勳表示，已經和尹錫悅達成協議，未來將會讓尹錫悅「有秩序的下台」，並且在尹錫悅下台前停止他執行一切政務。但南韓民眾顯然並不滿意，多個工會已經開始串連，揚言尹錫悅一天不下台，罷工抗爭就不會停止。而在野黨領袖李在明也痛批國民力量黨的行為是破壞憲政秩序，強調：「內亂主犯、軍事叛亂的主犯尹錫悅應立刻辭職或被彈劾。本月14日，共同民主黨將以國民的名義再次彈劾總統。」

尹錫悅神隱的3天顯然並不是在懺悔，而是積極想方法保住權力，在野黨之前擔憂的「二次戒嚴」也並非空穴來風。尹錫悅多次與韓東勳密會，為的就是說服韓東勳配合行動，但韓東勳得知自己也曾被尹錫悅列為逮捕對象，故不敢再完全配合尹錫悅。然而考量到若尹錫悅立刻下台，一旦開始改選，國民力量黨將面臨慘敗命運，所以在徵得美國同意後，刻意製造現在這樣的拖延狀況。

然而，國民力量黨恐怕是打錯了算盤，南韓各界反對尹錫悅的聲量愈來愈大，甚至連過去極力避免參與政治話題的藝人都發起連署，要求尹錫悅下台接受審判，時間拖得愈長，國民力量黨受傷只會愈重，到最後不但尹錫悅還是要面對坐牢的下場，國民力量黨很可能也會一起跟着陪葬。要解決現在困境，與其陪着尹錫悅承受罵名，不如盡快配合在野黨通過彈劾案，國民力量黨受創雖然無可避免，但總比直接被判政治死刑要來得好些。