敍利亞的政權轉變，有三個大問題。

一是一國之內的民主自由。阿薩德政權是專制，這是公認的。專制與民主對立，只能二者捨一。民主與自由涉及眾多個人利益，當為大眾所支持，可是個人利益並不會只限於個人層次，它可以形成政治與經濟利益，觸及他人，民主自由便令其與集體（眾多個人）的民主自由相矛盾。從阿薩德專制解放出來，會不會進入另一種專制，如沙姆解放組織（HTS）源自伊斯蘭國與阿蓋德的極端宗教主義的專制？阿富汗是典型的例子，卡達菲下台後的利比亞，亦是推倒專制卻陷入另一個專制。所以2017年俄羅斯提出憲法與政體改革，是用政治協商來逐步改變專制，可惜未能獲敍利亞朝野支持。

不同的利益便要用民主自由的口號進行革命，用與民主自由相反的行動來企圖實現民主自由。歷史上成功的例子太少了，敍利亞更有宗教、種族、大國干預的多重因素，甚麼時候可有民主自由？如以色列式的民主自由，並不比阿薩德的專制優勝多少。革命之後必然是大動亂，民主自由被踐踏。民主自由的革命會促成專制，這是歷史規律，也是革命與改革的原則性差別。任何一個追求民主自由的國家，都會面對同樣的困境。敍利亞變天後，真會是民主自由勝利嗎？

二是民主自由是口號、感覺和政治體制的建設，但經濟還是根本。敍利亞自2011年美國策動的內戰以來，國家分裂，民生凋殘，數百萬人口流離國外，連石油資源也被美軍佔據，用來支付美軍在敍支出、支付分離主義的庫爾德人行動。阿薩德政權依靠俄羅斯與伊朗支撐，政權轉換的一個重要因素，是俄伊放棄支持阿薩德。政權轉移之後，誰去重建經濟？又怎樣可以重建經濟呢？美國只會掠奪資源，歐盟口惠實不至，以色列乘機蠶食。沒有大國支援，沒有政治穩定，敍利亞必然會陷入更大的經濟危機和政治危機。

三是地緣政治因素，在中東涉及伊朗、土耳其兩個大國，猶太人的大以色列國與美國重劃中東疆界的陰謀也正逐步落實，中東的地緣政治且對全球政局會有重大的衝擊。土伊及沙特阿拉伯、美歐中俄的博弈爭奪，將會使中東走回二次大戰後被人分割的情況。當年阿拉伯人對歐美霸權起義失敗，今天會否醞釀阿拉伯人的另一次起義，抑或是讓歐美的阿拉伯之春把阿拉伯的宗教政治再次壓下去？