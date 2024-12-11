維持了20多年統治的敍利亞巴沙爾‧阿薩德政權，在根本不成氣候的反對派武裝打擊下，迅速崩潰，巴沙爾‧阿薩德跑到俄羅斯避難。美國總統拜登立刻發表講話，稱這是敍利亞人民歷史性的時刻，是公義來臨，美國將會幫助他們面對風險。

以色列趁火打劫，出兵佔領敍利亞的戈蘭高地緩衝區。以國總理內塔尼亞胡視察戈蘭高地時說：「伊朗邪惡軸心中的巴沙爾‧阿薩德政權垮台，根據聯合國的有關協議，以色列有必要接管戈蘭高地緩衝區，防止敵對勢力佔領及保護邊境。」從這些情況看，今次敍利亞變天的最大受益者是美國和以色列，最大輸家是俄羅斯和伊朗，影響他們在中東地區的布局，俄羅斯經營多年的海軍基地將會撤走。現在敍利亞幾十個反對派武裝將召開擴大會議，成立「管理機構」，行使18個月的權力過渡。面對俄羅斯和伊朗被踢出局，目前他們似乎沒甚麼好做的。

伊朗發表聲明，只能說敍利亞的未來應由本國人民決定，不受外來干涉，讓敍利亞社會各階層參與討論，以組成新政府。伊朗政府的聲明，事實上點出了這麼多年來敍利亞動盪不安、紛爭不已、戰火不絕、國家長年處於分裂狀況的關鍵問題，也即國家內部太多武裝叛亂集團，國家管治權力不能統一。其次是多個外國勢力長期介入敍利亞「內部事務」，各有代理人。多年來，世界上地緣戰略位置重要但不統一，或統一後局勢不穩、矛盾重重的國家，都有類似的悲慘命運，都讓「大國政治」、「大國博弈」上下其手，擺布不已，這些國家永無安寧，老百姓愈來愈窮苦，生存受到威脅。

這讓人想起100多年前清末民初的舊中國，不也是這種局面嗎？西方列強侵入中國，八國聯軍打進北京，辛亥革命後又是各路軍閥混戰，背後各有外國老闆扶持。後來中國的起死回生，在於中國共產黨領導人民趕走一切外國干預勢力，獨立自主地解決國家內部問題。