特朗普日前在談到如何結束俄烏戰爭時忽然提到中國：「中國可以幫忙，世界都在等待。」這是甚麼意思？顯而易見，他自知單憑一己之力無法兌現「24小時結束戰爭」的承諾，只好向中國喊話，希望助其達成目標。中方一向提倡通過政治外交途徑解決問題，當然樂於勸和促談，關鍵在於烏克蘭是否願意坐下來談，或者說是否願意放棄不切實際的幻想。

烏克蘭總統澤連斯基趁特朗普出席巴黎聖母院重新開放儀式，匆匆趕去見了一面，並與法國總統馬克龍一起舉行三方會談，但僅僅談了35分鐘，顯然是話不投機，談不出甚麼結果。澤氏隨後在社交媒體發文稱，全世界不能對烏克蘭被佔領地區視而不見，這場戰爭不可能靠幾個簽名以及一張停戰紙就結束，烏克蘭未來的安全必須得到保障。

看來戲子至今仍不死心，還在幻想加入北約，以獲得「安全保障」，這豈止是太傻太天真，簡直是癡人說夢。拜登尚且不敢讓烏國加入北約，何況是特朗普？長遠的事情難以預料，最少未來幾年這是不可能的任務，戲子與其苦苦哀求，不如早點面對現實。現實就是烏克蘭已經國不成國，士兵傷亡慘重，經濟民生崩潰，國土喪失兩成，人口減少近半，再打下去必將徹底滅亡，戲子可有想過這些？個人可以任性，國家何去何從？國人又該怎麼辦？

西方媒體透露，特朗普的停戰方案不僅不包括烏克蘭加入北約，而且不包括替烏克蘭要回丟失的土地。戲子當然失望，但除了抱怨幾句，根本無可奈何。這個世界靠實力說話，戲子明知烏克蘭實力遠遠不如俄羅斯，偏要挑釁強鄰，惹怒普京，終於落得如此地步，可謂咎由自取。中國古人說：「德薄而位尊，智小而謀大，力小而任重，鮮不及矣。」德行淺薄卻地位尊貴，智能低下卻圖謀大事，力量弱小卻承擔重任，結果很少不招災惹禍。澤連斯基可能是好演員，但絕不是好總統，當初烏克蘭人將選票投給這位政治素人，也許就注定了今天的下場。

說到底，最無恥的還是美國拜登政府，為了達到消耗俄羅斯、控制歐盟的目的，不惜將烏克蘭當槍使，甚至要求戰至最後一個烏克蘭人，用心何其毒也。相對而言，特朗普自私歸自私，起碼有意推動停戰，而且懂得求助於中國，這方面明顯比拜老頭強多了。