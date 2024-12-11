敍利亞一夕變天，在當地執政廿多年的巴沙爾‧阿薩德倉皇出逃，政府兵敗如山倒。沒有意識形態包袱、心心念念只有錢銀利益的特朗普，隨即在社交平台發文，揚言「敍利亞一團糟，但不是我們的朋友，美國不應該與它有任何關係。這不是我們的戰鬥。讓它自行結束吧，不要捲入！」跟拜登表明要跟盟友共同「抓住機會並管控風險」的態度截然不同。

特朗普不想美國捲入是對的，皆因敍利亞的局勢太亂，涉及多方勢力，未來恐怕更加失控。但隨着他上台日子愈來愈近，想從中抽身，相信是一廂情願。

敍利亞叛軍在不足半個月便直搗大馬士革，出乎全世界意料之外。很明顯，巴沙爾‧阿薩德政府並無抵抗，才會讓叛軍如此輕易長驅直入。這個政府親俄親伊，一直被美國等西方國家封鎖和制裁，只靠俄伊兩國接濟。然而俄羅斯跟烏克蘭的「特別軍事行動」打了快將3年，國力大不如前已是實情，根本無暇他顧。伊朗也是一樣，本身被美國制裁，而且跟以色列明爭暗抗，元氣大傷，同樣對敍利亞無能為力。

這支叛軍也不好惹，沙姆解放組織（HTS）是極端回教組織，早被美國列為恐怖組織，領導人更被美國重金懸紅追緝，其兇殘本性，恐怕比原來的巴沙爾‧阿薩德極權更甚。此外，敍利亞又涉及什葉派、遜尼派之爭，今次叛變背後更有伊斯蘭國、庫爾德族、土耳其、以色列的影子，以色列已趁亂佔領以敍邊境戈蘭高地的敍利亞控制區部分區域，簡直就是七國咁亂。

何況美國一直在敍國偷石油，俄羅斯在當地亦有軍事基地，不可能完全放棄。拜登還會不斷插刀子，務求特朗普上場後，接收的是一個又一個爛攤子，不要捲入談何容易。