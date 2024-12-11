12月9日，恒生指數大部分時間都錄得跌幅，但在收市前的半小時，卻突然出現「逆轉勝」。恒指在數十分鐘內不停抽升，全日最後大升500多點，使一眾「淡友」被挾得呱呱叫。究其原因，是在臨收市時傳出消息，中央政治局召開會議，確定今年經濟發展主要目標任務都能順利完成，明年將進一步刺激經濟，亦會穩住樓市、股市。

2024年由年頭到年尾，不停有外國財經機構唱衰中國經濟，將全年國民生產總值（GDP）的預測一再下調。年初時，中國擬定全年GDP的增長目標約為5%，外界一度質疑，這個目標是否不切實際。如今2024年快將結束，中央政治局會議清楚表明，主要的經濟目標都能逐一完成，香港市場「醒目資金」眾多，眼見阿爺如此發話，自然是要爭分奪秒在金融市場掃貨，因此在12月9日接近收市時段，乃上演一場小型的「大時代」。

目前中國經濟雖然面臨考驗，但利好因素依然眾多，別的不說，只論貿易順差，據說今年可能會突破一萬億美元，數字十分驚人，教一眾競爭對手艷羨不已。外國政府要刺激經濟，往往是靠印鈔，中國政府固然有印鈔，但同時也有大量白花花的銀子賺進來。2008年金融海嘯之後，中央推出救市措施，耗費了4萬億元人民幣。假如來年中央也出手救市，單計2024年賺取的貿易順差，折合人民幣便可能超過6萬億元。跟世界大部分地區相比，中國財金部門的工具箱內，可用的工具顯然是更多，效能也更強。

不過，美國候任總統特朗普重掌白宮之後，壓華制華的措施勢必陸續有來，中國的財金工具，仍要不斷磨尖磨利，才能更有力地面對挑戰。