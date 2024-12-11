從賴清德出訪伊始，就用各種方式不斷宣稱大陸將發動「聯合利劍-2024C」軍演，甚至連中俄於11月底進行的第9次「中俄聯合空中戰略巡航」，也直接指明就是衝着台灣而來。

但賴清德都回台好幾天了，儘管又警告解放軍設立7個空域保留區，表明台灣軍方嚴陣以待，但仍舊是只聞樓梯響、不見人下來。說好的大規模軍演，始終不見蹤影。

從10月的「聯合利劍-2024B」就可以看出，若大陸真想進行針對性軍演，隨時都可以快速召集，根本不會拖這麼久的時間。而中俄第9次聯合空中戰略巡航，演習區域都在日韓鄰接區，與其說是對付台灣，還不如說是對抗美日韓三國同盟比較貼切。

照理來說，大陸沒有針對台灣進行演習，對兩岸都是好事，為何賴清德與民進黨顯得心有不甘，好像非要看到大軍壓境才甘願？理由很簡單，因為這次賴清德刻意繞道夏威夷與關島，硬打「過境美國」的擦邊球，結果卻造就了過境美國史上最低規格，讓他顏面盡失，所以除了全面動員媒體與側翼死鴨子嘴硬，堅稱獲得超高規格禮遇外，就是希望大陸舉行盛大軍演，好襯托出自己所言非虛，確實受到美方重視，才會讓大陸嚴肅對待。

然而這種可悲的心態，早已被大陸洞悉，實際上美方刻意壓低賴清德過境規格，很明顯地對大陸釋出善意，大陸又何必硬要軍演為賴清德「接風」，來滿足民進黨人的玻璃心呢？最可笑的就是如矢板明夫之流的側翼，還在鬼扯出訪太平洋三島國，最佳過境點就是夏威夷與關島，到美國本土太過牽強云云。拜託去看一下地圖，夏威夷比這三島國距離台灣都遠得多，天下哪有這種過境法？老是這樣自欺欺人，只會讓自己臉面丟盡罷了。