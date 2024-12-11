我們平日說的西方民主大國，一般是指在國際上有顯著影響力、實行民主政體的國家。這些國家通常具有成熟的法治體系、寬鬆的輿論環境、定期的選舉以及對人權和公民自由的尊重，一向為世人所尊崇。不過這些國家近來皆面臨嚴峻挑戰，譬如法國國民議會剛投票通過對政府的不信任動議，令現任巴尼耶政府成為法國1962年以來首個被推翻的政府。與法國鄰近的德國同樣陷入政局混亂，三黨執政聯盟已經破裂，將於明年2月提前舉行大選。

美英兩國的情況亦不遑多讓。美國總統拜登突然宣布特赦兒子，引發全球對美國司法系統獨立性的質疑。而英國工黨政府上台不久，民望很快也大幅下跌，最近一段日子有逾200萬人聯署，要求重新舉行大選。種種迹象顯示，近年「西方之亂」已不是個別國家的問題，而是系統性危機，它標誌着西方價值觀正在褪色，不管在歐洲還是美國，都遭到質疑。依我來看，西方民主制度面臨困境的其中一個原因，是它假設大部分選民是理性的。以前或許是如此，但近年社交媒體興起，加劇了民眾的訊息偏見，政治立場愈趨極端，妥協的空間愈來愈小，導致政府的穩定性受到波及。

此外，歐美所推崇的民主精神主要體現在選舉，認為一人一票選舉是西方民主政治優越性的表現，能選出代表自己的人。但過去多年的西方選舉卻令人發現，原來政治資金才有影響力，選舉結果更傾向於既得利益集團，而不是公眾利益。

不少人稱許歐美民主制度有自我修正能力，很快可以從問題中糾正過來。但反過來看，制度慣性令西方民主制度改革的難度更大。若說眼下是世界百年之大變局，歐美民主國家亦面臨改變的問題。