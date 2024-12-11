敍利亞一夜變天。在敍國掌權近54年的阿薩德家族極速被推翻，仍留在首都大馬士革的總理賈拉利表示，大部分閣員仍在工作，希望能盡快及暢順進行權力過渡，他們與反對派武裝領導人喬拉尼會晤，商討合作。

喬拉尼表示敍利亞獲得「淨化」，批評在巴沙爾‧阿薩德管治下，國家淪為「遂行伊朗野心」之地，宗教主義盛行。媒體解讀為喬拉尼暗示伊朗在敍利亞的影響力將結束，並斷絕真主黨在敍國的聯繫。巴沙爾‧阿薩德下台，外界憂慮敍國會像伊拉克或利比亞變天後的局勢混亂。

然而，局勢混亂根本避無可避，野心家各有各加入戰事的理由，以軍便大舉轟炸數十個化武和伊朗導彈計劃地點，稱防止武器落入武裝分子手中，又乘機進入原本敍軍進駐的戈蘭高地非軍事緩衝區。以總理內塔尼亞胡聲言，1974年簽訂的《以色列敍利亞部隊脫離接觸協議》已破裂失效，因此以國有必要接管戈蘭高地緩衝區，防止敵對勢力佔領及保護邊境。國防軍總參謀長哈列維說，以軍在約旦河西岸、加薩、黎巴嫩及敍利亞4條戰線上戰鬥。以色列好戰，在以哈戰爭中大家都看得好清楚，今趟趁敍利亞權力真空，仲唔乘機插旗！以色列日前強調以軍駐守敍利亞領土屬有限及暫時性質，惟旁觀者清，埃及譴責以色列進一步侵佔敍利亞領土。

江山易改，本性難移，否則就唔係內塔尼亞胡貪得無厭嘅本色喇，你睇佢欲滅絕巴人嘅兇狠就知！美國總統拜登表示敍利亞變天係敍國人民的歷史時刻，然而美軍日前卻精準空襲敍利亞中部多處地點，理由係針對極端組織伊斯蘭國，恐其死灰復燃！總之，佔領和轟炸敍利亞都有大條道理，敍利亞舉國河山在飲泣，幾時可恢復秩序？