正論：共度時艱靠把口　順境逆境也加薪

好官我自為之，哪管洪水滔天。財政司司長早前表示，本年度財赤料高達1,000億元，較原先估計的481億元高逾一倍，已是連續3年錄得千億元赤字，惟他仍然故作鎮定，認為「三數年後」收支就能回復平衡，真不知哪裏來的自信。共度時艱不是靠把口，開源節流更不是口號，社會要求公僕減薪的呼聲一浪高於一浪，已不容港府迴避。

說港府「洗腳唔抹腳」絕非虛言，昨日立法會人事編制小組通過房屋局申請撥款，開設一個首長級政務官編外職位，負責領導落實「簡樸房」規管制度，為期3年，月薪超過20萬元。局長何永賢還振振有詞，指人手已經「拉得好緊」，職位設3年時限「非常克制」。目前公務員超過17萬人，雖然未達編制19萬人上限，港府又聲言凍結人手以節流，但實際上編外職位開完又開，已到了濫開的地步，所謂凍結人手分明是欺人之談。

房屋局不是個別例子，基本上每個部門都巧立名目濫開職位，例如律政司建議於轄下國際法律科開設一個副首席政府律師常額職位，連同開設負責成立「香港國際法律人才培訓學院」編外職位，每年員工開支大增575.2萬元；而為了支援上述兩個首長級職位，又建議新增6個非首長級職位，每年平均開支935.2萬多元，凍結人手云乎哉？

過去庫房肥得漏油，港府大手大腳使錢，民意未至於太過反感，惟今時不同往日，財赤高企，收入大減，儲備大降，開支卻有增無減，無論如何說不通。最令人側目的是，港府高官本已享受世界級高薪，今年經濟環境逆轉，竟然還繼續「悶聲發大財」。除了公務員劃一加薪3%，問責官員團隊薪金亦較去年增加1.8%。7月1日加薪後，特首月薪增至469,495元，繼續拋離美國總統薪酬；3位司長亦加薪6,880元至7,380元不等，非常和味。當局解釋，薪酬是根據每年丙類消費物價指數的按年平均變動作出調整。問題是，這些高官的薪酬本已「高處不勝寒」，小市民生活維艱，官員卻加薪自肥，不僅觀感欠佳，亦跟庫房乾塘、應慳則慳背道而馳。

難為高官還在死撐，強調政府已經凍結人手、各部門削減經常性開支1%和開源節流，減薪凍薪皆「未是時候」。已經連續數年財赤突破千億，賣地收入遠不達標，連學者都直斥三幾年後收支平衡並不現實，提議全體公僕減薪一成，偏偏高官一口拒絕。如果現在仍未是時候，何時才是時候？為何年年加薪都是好時候？難道真的要香港破產，嗅到棺材香才懂得流眼淚？事實上，公僕薪酬高得離地，減薪對他們的生活質素並無影響，卻可顯示官民共度時艱，還可為政府每年節省超過150億元，何樂而不為？

何況公務員減薪早有先例，包括前財爺梁錦松於2003年提出的「033」方案，即凍薪一年，其後兩年各減薪3%，最終為庫房節省逾百億元。以前做得到，現在做不到，是不為也，非不能也。